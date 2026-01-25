Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Рома
25.01.2026 21:45 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 января 2026, 04:18 | Обновлено 25 января 2026, 04:19
10
0

Рома – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 21:45 поединок Серии А

25 января 2026, 04:18 | Обновлено 25 января 2026, 04:19
10
0
Рома – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Милан».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Милан
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Дженоа – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лацио сенсационно потерял очки в чемпионате Италии
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик смотреть онлайн Милан Рома - Милан
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трабзонспор отклонил три предложения по Батагову, в том числе от клуба АПЛ
Футбол | 24 января 2026, 19:45 3
Трабзонспор отклонил три предложения по Батагову, в том числе от клуба АПЛ
Трабзонспор отклонил три предложения по Батагову, в том числе от клуба АПЛ

Украинский центрбек ныне пользуется большой популярностью на рынке

Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Другие виды | 24 января 2026, 13:06 11
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует

Украинец пока не может найти подступов к японскому йокодзуне

Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Бокс | 24.01.2026, 08:26
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
ФОТО. «Терминатор и Арнольд». Златан встретился со Шварцнеггером
Футбол | 25.01.2026, 03:36
ФОТО. «Терминатор и Арнольд». Златан встретился со Шварцнеггером
ФОТО. «Терминатор и Арнольд». Златан встретился со Шварцнеггером
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
Футбол | 24.01.2026, 04:32
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
23.01.2026, 07:35 1
Футбол
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 2
Футбол
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
23.01.2026, 22:49 14
Футбол
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
23.01.2026, 23:42 1
Футзал
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 86
Футбол
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
24.01.2026, 05:32 6
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем