Рома – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 21:45 поединок Серии А
В воскресенье, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Милан».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – МиланСмотреть трансляцию
