Рома – Милан – 1:1. Ассист Модрича. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Италии
Вечером 25 января состоялся матч 22-го тура итальянской Серии А.
Рома и Милан разошлись миром (1:1) в поединке на Стадио Олимпико в Риме.
На 62-й минуте знаменитый хорватский хавбек Лука Модрич сделал ассист, после чего гол забил Кони де Винтер.
На 74-й минуте Лоренцо Пеллегрини сравнял счет для хозяев поля ударом с пенальти (1:1).
Украинский нападающий вовков Артем Довбик не был включен в заявку на игру из-за травмы.
Серия А. 22-й тур, 25 января
Рома – Милан – 1:1
Голы: Лоренцо Пеллегрини, 74 (пен) – Кони де Винтер, 62
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Кони де Винтер, 62 мин (ассист: Лука Модрич)
ГОЛ! 1:1. Лоренцо Пеллегрини, 74 мин (пен)
События матча
