Рома – Милан – 1:1. Ассист Модрича. Видео голов и обзор матча

Вечером 25 января состоялся матч 22-го тура итальянской Серии А.

Рома и Милан разошлись миром (1:1) в поединке на Стадио Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 62-й минуте знаменитый хорватский хавбек Лука Модрич сделал ассист, после чего гол забил Кони де Винтер.

На 74-й минуте Лоренцо Пеллегрини сравнял счет для хозяев поля ударом с пенальти (1:1).

Украинский нападающий вовков Артем Довбик не был включен в заявку на игру из-за травмы.

Серия А. 22-й тур, 25 января

Рома – Милан – 1:1

Голы: Лоренцо Пеллегрини, 74 (пен) – Кони де Винтер, 62

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кони де Винтер, 62 мин (ассист: Лука Модрич)

ГОЛ! 1:1. Лоренцо Пеллегрини, 74 мин (пен)