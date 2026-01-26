Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Милан – 1:1. Ассист Модрича. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Рома
25.01.2026 21:45 – FT 1 : 1
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
26 января 2026, 14:29 | Обновлено 26 января 2026, 14:37
111
0

Рома – Милан – 1:1. Ассист Модрича. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Италии

26 января 2026, 14:29 | Обновлено 26 января 2026, 14:37
111
0
Рома – Милан – 1:1. Ассист Модрича. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 января состоялся матч 22-го тура итальянской Серии А.

Рома и Милан разошлись миром (1:1) в поединке на Стадио Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 62-й минуте знаменитый хорватский хавбек Лука Модрич сделал ассист, после чего гол забил Кони де Винтер.

На 74-й минуте Лоренцо Пеллегрини сравнял счет для хозяев поля ударом с пенальти (1:1).

Украинский нападающий вовков Артем Довбик не был включен в заявку на игру из-за травмы.

Серия А. 22-й тур, 25 января

Рома – Милан – 1:1

Голы: Лоренцо Пеллегрини, 74 (пен) – Кони де Винтер, 62

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кони де Винтер, 62 мин (ассист: Лука Модрич)

ГОЛ! 1:1. Лоренцо Пеллегрини, 74 мин (пен)

События матча

74’
ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Кони Де Винтер (Милан), асcист Лука Модрич.
По теме:
Малиновский о выходе на замену: «Мне не нужно ничего объяснять»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ о своем шедевре: «Не собирался бить по воротам»
Украина U-16 – Чехия U-16 – 3:1. Старт турнира в Турции. Видео голов, обзор
Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Лука Модрич Артем Довбик Лоренцо Пеллегрини видео голов и обзор Рома - Милан Кони де Винтер пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будут новички. Тренер Металлиста 1925 анонсировал трансферы
Футбол | 26 января 2026, 14:56 0
Будут новички. Тренер Металлиста 1925 анонсировал трансферы
Будут новички. Тренер Металлиста 1925 анонсировал трансферы

Бартулович ждет новых игроков

Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Футбол | 25 января 2026, 17:09 7
Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Суркис подготовил для Динамо горячую новость

Президент готов объявить о трансфере или продлении контракта

Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Футзал | 25.01.2026, 21:55
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
АОНИШИКИ: «Не мог поверить, что этот день наступит так быстро»
Другие виды | 25.01.2026, 15:16
АОНИШИКИ: «Не мог поверить, что этот день наступит так быстро»
АОНИШИКИ: «Не мог поверить, что этот день наступит так быстро»
УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины
Футбол | 26.01.2026, 08:27
УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины
УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 99
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 41
Футбол
Для Усика нашли нового соперника для боя в США, который заменит Уайлдера
Для Усика нашли нового соперника для боя в США, который заменит Уайлдера
24.01.2026, 23:48 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 29
Футбол
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 22
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем