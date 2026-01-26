Реал принял шокирующее решение по Эндрику
Бразильский бомбардир будет отозван из аренды
Бразильский нападающий Эндрик в ближайшее время вернется в «Реал» из аренды в «Лионе». Об этом сообщает Topskills Sport UK.
По информации источника, испанский гранд заплатит сумму, прописанную в контракте 18-летнего футболиста, за которую он может преждевременно вернуть игрока назад.
За три матча в составе «Лиона» Эндрик успел отличиться четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Арендное соглашение между сторонами было рассчитано до конца сезона.
Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин принял решение по своему будущему.
