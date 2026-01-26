Стали известны все пары 1/4 финала Australian Open 2026 у мужчин

26 января состоялись матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии в нижней части сетки мужского одиночного разряда.

Прошлогодний чемпион и второй сеяный Янник Синнер переиграл Лучано Дардери. Далее Янник поборется с Беном Шелтоном – американец выбил Каспера Рууда.

Лоренцо Музетти выиграл очное противостояние у Тейлора Фритца. Его следующим соперником будет Новака Джокович, который должен был встретится с Якубом Меншиком, но чех снялся из-за травмы.

25 числа на мейджоре в Мельбурне прошли игры четвертого круга в верхней части турнирной сетки.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [5] – Тейлор Фритц [9] – 6:2, 7:5, 6:4

Якуб Меншик [16] – Новак Джокович [4] – WO., Джокович

Бен Шелтон [8] – Каспер Рууд [12] – 3:6, 6:4, 6:3, 6:4

Лучано Дардери [22] – Янник Синнер [2] – 1:6, 3:6, 6:7 (2:7)

Australian Open 2026. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Алекс де Минаур [6]

Александр Зверев [3] – Лернер Тьен [25]

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [5] – Новак Джокович [4]

Бен Шелтон [8] – Янник Синнер [2]

Инфографика