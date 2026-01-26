Стали известны все пары 1/4 финала Australian Open 2026 у мужчин
В верхней части сетки 26 января свои матчи выиграли Синнер, Музетти и Шелтон
26 января состоялись матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии в нижней части сетки мужского одиночного разряда.
Прошлогодний чемпион и второй сеяный Янник Синнер переиграл Лучано Дардери. Далее Янник поборется с Беном Шелтоном – американец выбил Каспера Рууда.
Лоренцо Музетти выиграл очное противостояние у Тейлора Фритца. Его следующим соперником будет Новака Джокович, который должен был встретится с Якубом Меншиком, но чех снялся из-за травмы.
25 числа на мейджоре в Мельбурне прошли игры четвертого круга в верхней части турнирной сетки.
Australian Open 2026. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Лоренцо Музетти [5] – Тейлор Фритц [9] – 6:2, 7:5, 6:4
Якуб Меншик [16] – Новак Джокович [4] – WO., Джокович
Бен Шелтон [8] – Каспер Рууд [12] – 3:6, 6:4, 6:3, 6:4
Лучано Дардери [22] – Янник Синнер [2] – 1:6, 3:6, 6:7 (2:7)
Australian Open 2026. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Алекс де Минаур [6]
Александр Зверев [3] – Лернер Тьен [25]
Нижняя часть сетки
Лоренцо Музетти [5] – Новак Джокович [4]
Бен Шелтон [8] – Янник Синнер [2]
Инфографика
