Джокович без борьбы вышел в четвертьфинал Aus Open из-за травмы соперника
Меншик снялся с поединка четвертого раунда против Новака из-за проблем с мышцами живота
38-летний сербский теннисист Новак Джокович (АТР 4) досрочно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.
26 января Новак должен был сыграть в четвертом раунде против представителя Чехии Якуба Меншика (АТР 17). Однак встреча не состоится – Мешик снялся с поединка из-за травмы мышц живота.
«Сделав все, что было в наших силах, чтобы продолжить выступление, я вынужден сняться с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы мышц живота, которая усугубилась в последних матчах. Несмотря на разочарование, я надолго запомню свой первый выход в четвертый круг на этом турнире. Я почувствовал огромную энергию болельщиков, а атмосфера в Мельбурне была действительно особенной», – сказал Якуб.
Следующим соперником Новака будет победитель противостояния Лоренцо Музетти (Италия, ATP 5) – Тейлор Фритц (США, ATP 9).
Джокович в 16-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале мейджора в Мельбурне и поборется за 13-й полуфинал.
