Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович без борьбы вышел в четвертьфинал Aus Open из-за травмы соперника
Australian Open
25 января 2026, 12:24 | Обновлено 25 января 2026, 12:31
240
0

Джокович без борьбы вышел в четвертьфинал Aus Open из-за травмы соперника

Меншик снялся с поединка четвертого раунда против Новака из-за проблем с мышцами живота

25 января 2026, 12:24 | Обновлено 25 января 2026, 12:31
240
0
Джокович без борьбы вышел в четвертьфинал Aus Open из-за травмы соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

38-летний сербский теннисист Новак Джокович (АТР 4) досрочно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

26 января Новак должен был сыграть в четвертом раунде против представителя Чехии Якуба Меншика (АТР 17). Однак встреча не состоится – Мешик снялся с поединка из-за травмы мышц живота.

«Сделав все, что было в наших силах, чтобы продолжить выступление, я вынужден сняться с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы мышц живота, которая усугубилась в последних матчах. Несмотря на разочарование, я надолго запомню свой первый выход в четвертый круг на этом турнире. Я почувствовал огромную энергию болельщиков, а атмосфера в Мельбурне была действительно особенной», – сказал Якуб.

Следующим соперником Новака будет победитель противостояния Лоренцо Музетти (Италия, ATP 5) – Тейлор Фритц (США, ATP 9).

Джокович в 16-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале мейджора в Мельбурне и поборется за 13-й полуфинал.

По теме:
Де Минаур разгромил Бублика по пути в четвертьфинал Australian Open 2026
Американец прописал Медведеву баранку и вышел в 1/4 финала Aus Open 2026
Зверев и Черундоло определили второго четвертьфиналиста Australian Open
Новак Джокович Якуб Меншик Australian Open 2026 травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Биатлон | 24 января 2026, 17:16 16
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ

«Сине-желтая» команда завершила гонку 14-й

Гауфф одолела Мухову на пути в 1/4 финала Australian Open и ждет Свитолину
Теннис | 25 января 2026, 09:07 0
Гауфф одолела Мухову на пути в 1/4 финала Australian Open и ждет Свитолину
Гауфф одолела Мухову на пути в 1/4 финала Australian Open и ждет Свитолину

Коко в трех сетах переиграла Каролину в матче четвертого раунда мейджора в Мельбурне

18-летняя Йович снесла с корта Путинцеву и вышла в четвертьфинал Aus Open
Теннис | 25.01.2026, 05:31
18-летняя Йович снесла с корта Путинцеву и вышла в четвертьфинал Aus Open
18-летняя Йович снесла с корта Путинцеву и вышла в четвертьфинал Aus Open
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Биатлон | 24.01.2026, 15:22
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Бокс | 24.01.2026, 21:54
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
24.01.2026, 05:42 4
Футбол
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 108
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 3
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
23.01.2026, 10:04 7
Футбол
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
23.01.2026, 23:42 1
Футзал
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
23.01.2026, 12:28 14
Другие виды
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем