ВИДЕО. Музетти и Фритц определили соперника Джоковича в 1/4 финала Aus Open
Лоренцо в трех сетах переиграл Тейлора в поединке четвертого раунда мейджора
Пятый номер мирового рейтинга АТР Лоренцо Музетти из Италии вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.
В четвертом раунде итальянец в трех сетах переиграл представителя США Тейлора Фритца (АТР 9) за 2 часа и 4 минуты.
Australian Open 2026. 1/8 финала
Лоренцо Музетти (Италия) [5] – Тейлор Фритц (США) [9] – 6:2, 7:5, 6:4
Музетти и Фритц в седьмой раз сыграли друг с другом – Лоренцо одержал четвертую победу.
Музетти впервые в карьере вышел в четвертьфинал в Мельбурне и проведет четвертый такой матч, если учитывать все турниры Grand Slam.
Следующим соперником итальянца будет именитый Новак Джокович – серб без борьбы вышел в четвертьфинал Australian Open после снятия Якуба Меншика.
Ранее Лоренцо и Новак 10 раз играли между собой – счет 9:1 в пользу Ноле.
