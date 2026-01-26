Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
ВИДЕО. Музетти и Фритц определили соперника Джоковича в 1/4 финала Aus Open

Лоренцо в трех сетах переиграл Тейлора в поединке четвертого раунда мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти и Тейлор Фритц

Пятый номер мирового рейтинга АТР Лоренцо Музетти из Италии вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертом раунде итальянец в трех сетах переиграл представителя США Тейлора Фритца (АТР 9) за 2 часа и 4 минуты.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Лоренцо Музетти (Италия) [5] – Тейлор Фритц (США) [9] – 6:2, 7:5, 6:4

Музетти и Фритц в седьмой раз сыграли друг с другом – Лоренцо одержал четвертую победу.

Музетти впервые в карьере вышел в четвертьфинал в Мельбурне и проведет четвертый такой матч, если учитывать все турниры Grand Slam.

Следующим соперником итальянца будет именитый Новак Джокович – серб без борьбы вышел в четвертьфинал Australian Open после снятия Якуба Меншика.

Ранее Лоренцо и Новак 10 раз играли между собой – счет 9:1 в пользу Ноле.

