  4. Будут новички. Тренер Металлиста 1925 анонсировал трансферы
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 15:13 | Обновлено 26 января 2026, 15:29
Бартулович ждет новых игроков

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович ожидает, что в ближайшее время клуб подпишет еще одного-двух новых игроков, но подробностей пока нет.

«У нас уже есть два новичка, которые с нами полноценно работают. Очень надеюсь, что еще получим 1-2 пополнения, но детали раскрывать не буду», – сказал Бартулович.

Ранее харьковскую команду пополнил центральный полузащитник Николас Аревало и атакующий хавбек Себастьян Кастильо.

Металлист 1925 завершил первую часть сезона УПЛ на 7-й позиции.

Металлист 1925 Младен Бартулович трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
