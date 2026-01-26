Будут новички. Тренер Металлиста 1925 анонсировал трансферы

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович ожидает, что в ближайшее время клуб подпишет еще одного-двух новых игроков, но подробностей пока нет.

«У нас уже есть два новичка, которые с нами полноценно работают. Очень надеюсь, что еще получим 1-2 пополнения, но детали раскрывать не буду», – сказал Бартулович.

Ранее харьковскую команду пополнил центральный полузащитник Николас Аревало и атакующий хавбек Себастьян Кастильо.

Металлист 1925 завершил первую часть сезона УПЛ на 7-й позиции.