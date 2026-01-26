ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинца из сенсационного клуба УПЛ
Александр Каплиенко стал «моряком»
Одесский Черноморец официально объявил о подписании украинского защитника Александра Каплиенко, последним клубом которого был черкасский ЛНЗ. Об этом пишет пресс-служба «моряков».
«Приветствуем Александра в команде и желаем плодотворной работы и успехов в черно-синей футболке», – говорится в сообщении.
Официальная информация о сроках соглашения между Александром и «моряками» не сообщается. Каплиенко уже начал учебно-тренировочные сборы с «Черноморцем».
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
