ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинца из сенсационного клуба УПЛ

Одесский Черноморец официально объявил о подписании украинского защитника Александра Каплиенко, последним клубом которого был черкасский ЛНЗ. Об этом пишет пресс-служба «моряков».

«Приветствуем Александра в команде и желаем плодотворной работы и успехов в черно-синей футболке», – говорится в сообщении.

Официальная информация о сроках соглашения между Александром и «моряками» не сообщается. Каплиенко уже начал учебно-тренировочные сборы с «Черноморцем».

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.