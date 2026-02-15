Арсенал за тайм одержал разгромную победу в Кубке Англии

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между «Арсеналом» и «Виганом».

Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 4:0 в пользу домашней команды.

Все 4 гола «канониры» забили в первом тайме.

Кубок Англии 2025/26. 1/16 финала, 15 февраля

Арсенал – Виган – 4:0

Голы: Мадуэке, 11, Мартинелли, 18, Хант, 23 (автогол), Жезус, 27