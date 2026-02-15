Англия15 февраля 2026, 20:44 |
362
0
Арсенал за тайм одержал разгромную победу в Кубке Англии
Матч против Уигана завершился со счетом 4:0
15 февраля 2026, 20:44 |
362
0
В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между «Арсеналом» и «Виганом».
Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 4:0 в пользу домашней команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Все 4 гола «канониры» забили в первом тайме.
Кубок Англии 2025/26. 1/16 финала, 15 февраля
Арсенал – Виган – 4:0
Голы: Мадуэке, 11, Мартинелли, 18, Хант, 23 (автогол), Жезус, 27
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал), асcист Кристиан Норгаард.
23’
ГОЛ ! Автогол забил Джек Хант (Уиган).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Эберечи Эзе.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Арсенал), асcист Эберечи Эзе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 февраля 2026, 17:35 12
Экс-вингер Шахтера поразил ворота Сток Сити
Футбол | 15 февраля 2026, 10:40 24
У Александра Зинченко подозрение на разрыв крестообразных связок
Футбол | 15.02.2026, 18:52
Футбол | 14.02.2026, 22:36
Бокс | 15.02.2026, 09:14
Комментарии 0
Популярные новости
14.02.2026, 08:12
14.02.2026, 02:44
14.02.2026, 05:02 5
13.02.2026, 16:59 2
14.02.2026, 07:32 2
14.02.2026, 09:22
13.02.2026, 20:01 15
13.02.2026, 22:59 2