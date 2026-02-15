Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал за тайм одержал разгромную победу в Кубке Англии
15 февраля 2026, 20:44
Арсенал за тайм одержал разгромную победу в Кубке Англии

Матч против Уигана завершился со счетом 4:0

Арсенал за тайм одержал разгромную победу в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между «Арсеналом» и «Виганом».

Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 4:0 в пользу домашней команды.

Все 4 гола «канониры» забили в первом тайме.

Кубок Англии 2025/26. 1/16 финала, 15 февраля
Арсенал – Виган – 4:0
Голы: Мадуэке, 11, Мартинелли, 18, Хант, 23 (автогол), Жезус, 27

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал), асcист Кристиан Норгаард.
23’
ГОЛ ! Автогол забил Джек Хант (Уиган).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Эберечи Эзе.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Арсенал), асcист Эберечи Эзе.
ВИДЕО. Украинец оформил дубль в матче чемпионата Камбоджи на семь голов
Маклсфилд Таун – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Оставили все силы против Барселоны. Атлетико разгромно проиграл в Ла Лиге
Уиган Кубок Англии по футболу Арсенал Лондон Нони Мадуэке Габриэл Мартинелли Габриэл Жезус автогол видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
