Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо выступило с заявлением об украинском полузащитнике
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 21:42 |
1112
0

Динамо выступило с заявлением об украинском полузащитнике

Валентину Рубчинскому исполнилось 24 года

15 февраля 2026, 21:42 |
1112
0
Динамо выступило с заявлением об украинском полузащитнике
ФК Динамо. Валентин Рубчинский

15 февраля свой 24-й день рождения отметил полузащитник первой команды «Динамо» Валентин Рубчинский.

Футболист родился в Луцке и является воспитанником академии «Днепра». К киевскому клубу он присоединился в начале июля 2024 года, а уже 1 сентября провел дебютный матч за «бело-синих» – в домашнем поединке против черкасского ЛНЗ (1:0).

Пресс-служба «Динамо» выступила с официальным поздравлением своему футболисту.

«В этот праздничный день желаем Валентину крепкого здоровья, семейного счастья и уюта, исполнения желаний, успехов в футбольной карьере, новых свершений и достижений. А прежде всего – скорейшего окончания войны и мирной, безопасной жизни в свободной Украине без обстрелов и воздушных тревог», – говорится в заявлении «Динамо».

По теме:
Сергей КОВАЛЕЦ: «Ночью было громко. К сожалению, у нас есть такой сосед»
Товарищеские матчи, 14 февраля. Динамо выиграло два заключительные встречи
Арда ТУРАН: «Это фантастически. Даже не смотря на войну...»
Валентин Рубчинский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Олимпийские игры | 15 февраля 2026, 16:15 17
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ

Местные болельщики дождались триумфа своей спортсменки

Хоккей на Олимпиаде: стали известны полуфинальные пары
Хоккей | 15 февраля 2026, 05:05 0
Хоккей на Олимпиаде: стали известны полуфинальные пары
Хоккей на Олимпиаде: стали известны полуфинальные пары

Женский хоккейный турнир выходит на финишную прямую

Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Футбол | 15.02.2026, 07:22
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Без сенсаций. Завершено 3 матча Кубка Англии
Футбол | 15.02.2026, 18:28
Без сенсаций. Завершено 3 матча Кубка Англии
Без сенсаций. Завершено 3 матча Кубка Англии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Олимпийские игры | 15.02.2026, 08:43
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
14.02.2026, 20:39
Хоккей
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
14.02.2026, 06:32 12
Футбол
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
13.02.2026, 20:01 15
Футбол
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
15.02.2026, 10:40 24
Футбол
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
14.02.2026, 05:42
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
14.02.2026, 02:44
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем