Динамо выступило с заявлением об украинском полузащитнике

15 февраля свой 24-й день рождения отметил полузащитник первой команды «Динамо» Валентин Рубчинский.

Футболист родился в Луцке и является воспитанником академии «Днепра». К киевскому клубу он присоединился в начале июля 2024 года, а уже 1 сентября провел дебютный матч за «бело-синих» – в домашнем поединке против черкасского ЛНЗ (1:0).

Пресс-служба «Динамо» выступила с официальным поздравлением своему футболисту.

«В этот праздничный день желаем Валентину крепкого здоровья, семейного счастья и уюта, исполнения желаний, успехов в футбольной карьере, новых свершений и достижений. А прежде всего – скорейшего окончания войны и мирной, безопасной жизни в свободной Украине без обстрелов и воздушных тревог», – говорится в заявлении «Динамо».