Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Нидерландов
Спарта Роттердам
17.02.2026 21:00 – Матч прерван, 8’ 0 : 0
НЕК Неймеген
Нидерланды
15 февраля 2026, 22:15 | Обновлено 15 февраля 2026, 22:19
Снега белого насыпала зима. Перенесен матч чемпионата Нидерландов

«Спарта» Роттердам и НЕК Неймеген провели всего 6 минут на поле

Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля главный арбитр матча «Спарта» Роттердам – НЕК Неймеген был вынужден досрочно завершить игру и увести футболистов с поля из-за погодных условий.

Сильный снегопад в Роттердаме сначала привел к остановке поединка, а затем – к его переносу.

Футболистам удалось сыграть лишь 6 минут 56 секунд, однако открыть счет никто не сумел.

Переигровка матча запланирована на 17 февраля, начало – в 20:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Спарта» занимает пятое место (36 очков), НЕК располагается выше – четвертая позиция и 41 балл.

Андрей Витренко Источник: ФК Спарта Роттердам
