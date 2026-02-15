Снега белого насыпала зима. Перенесен матч чемпионата Нидерландов
«Спарта» Роттердам и НЕК Неймеген провели всего 6 минут на поле
15 февраля главный арбитр матча «Спарта» Роттердам – НЕК Неймеген был вынужден досрочно завершить игру и увести футболистов с поля из-за погодных условий.
Сильный снегопад в Роттердаме сначала привел к остановке поединка, а затем – к его переносу.
Футболистам удалось сыграть лишь 6 минут 56 секунд, однако открыть счет никто не сумел.
Переигровка матча запланирована на 17 февраля, начало – в 20:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице «Спарта» занимает пятое место (36 очков), НЕК располагается выше – четвертая позиция и 41 балл.
De sneeuw gooit roet in het eten in Rotterdam. ❌— VriendenLoterij Eredivisie (@eredivisie) February 15, 2026
ℹ️ Sparta Rotterdam - N.E.C. Nijmegen definitief gestaakt. Meer informatie over uitspelen van het duel volgt later. #spanec pic.twitter.com/nRTnD1gOUs
Sparta - N.E.C. wordt op dinsdagavond 17 februari om 20.00 uur gespeeld.— Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) February 15, 2026
Lees meer 👉 https://t.co/FtKcU5EExw pic.twitter.com/Dp85PyqHik
