Италия
15 февраля 2026, 22:37 | Обновлено 15 февраля 2026, 22:39
ВИДЕО. Наполи и Рома забили по голу за тайм: гол Малена и шедевр Спинаццолы

После 45 минут матча 25-го тура Серии А в Неаполе счет 1:1

Getty Images/Global Images Ukraine

Наполи и Рома обменялись голами в первом тайме матча 25-го тура Серии А 2025/26.

На седьмой минуте счет открыл Дониелл Мален с передачи Бриана Сарагосы, который вывел римлян вперел.

Неаполитанцам удалось сравнять под конец первой половины – на 40-й ворота волков красивым дальним ударом поразил Леонардо Спинаццола.

Украинский форвард Ромы Артем Довбик пропускает поединок из-за травмы.

Наполи и Рома проводят встречу на стадионе имени Дего Марадоны в Неаполе. Стартовый свисток прозвучал 15 февраля в 21:45 по Киеву.

ГОЛ! 0:1 Мален, 7 мин.

ГОЛ! 1:1 Спинаццола, 40 мин.

Дониелл Мален Леонардо Спинаццола видео голов и обзор Рома Рим Наполи Наполи - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
