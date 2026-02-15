ВИДЕО. Наполи и Рома забили по голу за тайм: гол Малена и шедевр Спинаццолы
После 45 минут матча 25-го тура Серии А в Неаполе счет 1:1
Наполи и Рома обменялись голами в первом тайме матча 25-го тура Серии А 2025/26.
На седьмой минуте счет открыл Дониелл Мален с передачи Бриана Сарагосы, который вывел римлян вперел.
Неаполитанцам удалось сравнять под конец первой половины – на 40-й ворота волков красивым дальним ударом поразил Леонардо Спинаццола.
Украинский форвард Ромы Артем Довбик пропускает поединок из-за травмы.
Наполи и Рома проводят встречу на стадионе имени Дего Марадоны в Неаполе. Стартовый свисток прозвучал 15 февраля в 21:45 по Киеву.
ГОЛ! 0:1 Мален, 7 мин.
ГОЛ! 1:1 Спинаццола, 40 мин.
