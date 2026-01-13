Полузащитник Динамо: «Между концепциями Костюка и Шовковского есть разница»
Валентин Рубчинский прошел медосмотр и поделился ожиданиями от предстоящих сборов
Полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский поделился мнением о прохождении медосмотра игроками «бело-синих», рассказал о разговоре с главным тренером Игорем Костюком и предстоящих тренировочных сборах.
– Уже думали, что можете оказаться в другом клубе. Есть ли такая перспектива?
– Пока я здесь, прохожу медосмотр с «Динамо» и поеду на сборы с этой командой.
– Вы много пропустили из-за травмы. Удалось ли восстановиться ближе к концу первой части сезона?
– Травму я залечил уже давно. Просто у меня не было много игрового времени. Не было такого режима, как раньше. Сейчас на сборах будет время его вернуть.
– Не обсуждали ли с новым главным тренером проблему дефицита игрового времени?
– Нет. Просто побеседовали, он рассказал, где меня видит.
– На какой позиции?
– На той самой, где я играл до этого. Тренер видит, что могу дать то, что он хочет. Поэтому, если будет возможность играть, буду очень рад.
– Какую позицию для себя вы считаете оптимальной?
– Наверное, в центре поля. На позиции «восьмерки– того, кто играет и на оборону, и на атаку.
– Сборы продлятся месяц. Запланировано десять контрольных матчей. Вам, пожалуй, привычно проводить такую интенсивную работу. В «Динамо» она чем-то отличается?
– Прошлые сборы у нас был с другим тренером, поэтому они были тяжелыми. Увидим, как будет сейчас. Каждый тренер имеет свое видение сборов. Десять матчей – это хорошо. Все получает игровое время.
– Вы уже увидели какую-то разницу между тренерскими концепциями Костюка и Шовковского?
– Небольшая разница есть. Это тренеры «Динамо», они всегда хотят побеждать, показывать агрессивный футбол. Однако небольшие отличия есть.
– За счет того, что футбол Костюка более вертикальный?
– Я бы не сказал, что он более вертикальный. Просто надо быть более агрессивными впереди и делать длинные передачи.
