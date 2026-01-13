Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полузащитник Динамо: «Между концепциями Костюка и Шовковского есть разница»
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 17:47 |
Полузащитник Динамо: «Между концепциями Костюка и Шовковского есть разница»

Валентин Рубчинский прошел медосмотр и поделился ожиданиями от предстоящих сборов

ФК Динамо Киев. Валентин Рубчинский

Полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский поделился мнением о прохождении медосмотра игроками «бело-синих», рассказал о разговоре с главным тренером Игорем Костюком и предстоящих тренировочных сборах.

– Уже думали, что можете оказаться в другом клубе. Есть ли такая перспектива?

– Пока я здесь, прохожу медосмотр с «Динамо» и поеду на сборы с этой командой.

– Вы много пропустили из-за травмы. Удалось ли восстановиться ближе к концу первой части сезона?

– Травму я залечил уже давно. Просто у меня не было много игрового времени. Не было такого режима, как раньше. Сейчас на сборах будет время его вернуть.

– Не обсуждали ли с новым главным тренером проблему дефицита игрового времени?

– Нет. Просто побеседовали, он рассказал, где меня видит.

– На какой позиции?

– На той самой, где я играл до этого. Тренер видит, что могу дать то, что он хочет. Поэтому, если будет возможность играть, буду очень рад.

– Какую позицию для себя вы считаете оптимальной?

– Наверное, в центре поля. На позиции «восьмерки– того, кто играет и на оборону, и на атаку.

– Сборы продлятся месяц. Запланировано десять контрольных матчей. Вам, пожалуй, привычно проводить такую ​​интенсивную работу. В «Динамо» она чем-то отличается?

– Прошлые сборы у нас был с другим тренером, поэтому они были тяжелыми. Увидим, как будет сейчас. Каждый тренер имеет свое видение сборов. Десять матчей – это хорошо. Все получает игровое время.

– Вы уже увидели какую-то разницу между тренерскими концепциями Костюка и Шовковского?

– Небольшая разница есть. Это тренеры «Динамо», они всегда хотят побеждать, показывать агрессивный футбол. Однако небольшие отличия есть.

– За счет того, что футбол Костюка более вертикальный?

– Я бы не сказал, что он более вертикальный. Просто надо быть более агрессивными впереди и делать длинные передачи.

По теме:
ФОТО. Сборная Украины по футзалу начала учебно-тренировочный сбор перед ЧЕ
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Валентин Рубчинский Александр Шовковский Игорь Костюк учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: Динамомания
