Бывший тренер Динамо покинет страну из-за проблем со здоровьем

Бывший главный тренер киевского «Динамо», «Шахтера» и нынешний наставник сборной Румынии Мирча Луческу в ближайшее время отправится за границу для углубленного медицинского обследования после двух госпитализаций в январе.

О состоянии здоровья 80-летнего специалиста рассказал технический директор Федерации футбола Румынии Михай Стоикице.

«Пусть люди будут спокойны – Мирча чувствует себя хорошо, его состояние стабильное. Это был сезонный грипп с очень высокой температурой. Он уже выписался из больницы, работает, приходил в федерацию и встречался с президентом. Луческу еще поедет за границу, чтобы сделать некоторые анализы. Проблем с сердцем нет», – заявил Стоикице.