Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший тренер Динамо покинет страну из-за проблем со здоровьем
Другие новости
04 февраля 2026, 05:22 |
535
1

Бывший тренер Динамо покинет страну из-за проблем со здоровьем

Луческу будет проходить обследование за границей

04 февраля 2026, 05:22 |
535
1 Comments
Бывший тренер Динамо покинет страну из-за проблем со здоровьем
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший главный тренер киевского «Динамо», «Шахтера» и нынешний наставник сборной Румынии Мирча Луческу в ближайшее время отправится за границу для углубленного медицинского обследования после двух госпитализаций в январе.

О состоянии здоровья 80-летнего специалиста рассказал технический директор Федерации футбола Румынии Михай Стоикице.

«Пусть люди будут спокойны – Мирча чувствует себя хорошо, его состояние стабильное. Это был сезонный грипп с очень высокой температурой. Он уже выписался из больницы, работает, приходил в федерацию и встречался с президентом. Луческу еще поедет за границу, чтобы сделать некоторые анализы. Проблем с сердцем нет», – заявил Стоикице.

По теме:
Бывший футболист бразильской сборной заявил, что готов играть за Украину
Шахтер получил усиление на позицию вингера. Уже провел матч
ФОТО. Милевский обратился к Алиеву: «Всегда большое удовольствие»
Динамо Киев Шахтер Донецк сборная Румынии по футболу больница болезнь Мирча Луческу
Дмитрий Олийченко Источник: Fanatik.ro
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Зинченко подытожил свою аренду в Ноттингеме, использовав мем
Футбол | 03 февраля 2026, 23:11 5
ВИДЕО. Зинченко подытожил свою аренду в Ноттингеме, использовав мем
ВИДЕО. Зинченко подытожил свою аренду в Ноттингеме, использовав мем

Александр с юмором отреагировал на неудачный отрезок в карьере

Шовковский признался игроку Динамо, что не отпустил его в АПЛ
Футбол | 04 февраля 2026, 05:42 0
Шовковский признался игроку Динамо, что не отпустил его в АПЛ
Шовковский признался игроку Динамо, что не отпустил его в АПЛ

Владимир Бражко мог прошлой зимой сменить чемпионат

Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Футбол | 03.02.2026, 15:00
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Футбол | 03.02.2026, 08:12
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
Футбол | 03.02.2026, 11:21
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Ми вчергове тішимось, що в колишнього тренера Шахтаря зіздоров'єм усе ОК. Правда, через це він ніфяк не залишить країну.
Ответить
-1
Популярные новости
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 34
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
02.02.2026, 23:57 1
Бокс
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
02.02.2026, 10:33 9
Футбол
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
02.02.2026, 14:01 8
Футбол
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 8
Бокс
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 94
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем