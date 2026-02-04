Лиам РОСЕНЬОР: «Мои футболисты опустошены»

Главный тренер лондонского «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала» (0:1, 2:4 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги:

«Нам пришлось бороться со многим в последние дни. Провели тесты на физическую готовность сегодня утром, Нету и Джеймс чувствовали дискомфорт. Ничего серьезного, но на этот матч они не были готовы. У нас был насыщенный график, но мы в неплохой форме, это должно было придать нам энергии, борьбы и духа. Однако мы не создали качественных моментов у чужих ворот. Мы доходили до последней трети и дальше не могли ничего сделать.

Я очень разочарован каждый раз, когда мы проигрываем. Я доволен отдельными моментами в этом матче, но я вижу, насколько опустошены мои футболисты таким результатом. Мы верили, что сможем все перевернуть. Мне очень жаль, но мы должны двигаться дальше.

Я был экспертом на ТВ. Очень легко анализировать все со стороны. Но если бы я пошел в высокий прессинг и погнал бы команду в атаку, то все бы меня начали спрашивать, что я делаю и о чем я думаю.

На выезде ты можешь играть с прессингом, а в итоге уступать 2:0 до перерыва. Я выпустил Палмера и Эстевао на 60-й минуте и игра раскрылась. Было ощущение, что вот-вот мы сможем забить, но этого не произошло. Свой гол они забили в момент, когда мы уже пошли вперед и не думали об обороне.

Для Эстевао сейчас непростой период, который ему приходится проходить в 18 лет. Но у него очень сильный характер, и я хочу больше видеть подобного во всей команде. Нам нужно заботиться о Коуле и делать все, чтобы он был с нами в течение всего сезона до конца

Поражение – это то, чего мы никогда не хотим видеть. Мы сыграли 8 матчей с момента моего прихода в клуб. Я пришел меньше месяца назад. Я вижу сплоченность, дух, желание учиться и боевой характер в этой команде. Я хочу посмотреть, как мы будем реагировать в следующем матче после такого поражения. У нас сложный матч с «Вулвз». Посмотрим, как мы будем выглядеть там».