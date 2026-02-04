ОФИЦИАЛЬНО. Саудовский клуб подписал нападающего из Франции за 33 млн

Джордж Иленихена перешел из «Монако» в саудовский клуб «Аль-Иттихад».

Команда официально объявила о подписании 19-летнего форварда. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 33 миллионов евро.

Нигериец присоединился к «Монако» в 2024 году и за это время сыграл 51 матч, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Джордж отметился 2 голами в 15 матчах Лиги 1.