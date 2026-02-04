ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче объявил о подписании топового опорника
Легендарный Канте переезжает в Турцию
«Фенербахче» официально объявил о подписании 35-летнего центрального полузащитника «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте.
«Некоторые истории требуют времени, но не остаются незавершенными. Добро пожаловать в наш «Фенербахче», Н'Голо Канте», – написала пресс-служба клуба в социальной сети X.
Ранее инсайдер Романо сообщил, что «Фенербахче» и «Аль-Иттихад» получили «зеленый свет» от ФИФА на трансфер после проблем с оформлением документов.
Сообщается, что контракт между игроком сборной Франции и турецким клубом рассчитан до июня 2028 года.
Напомним, сделка не была оформлена в период трансферного окна из-за проблем с документами. После этого турецкий клуб обвинил руководство «Аль-Иттихада» в срыве трансфера.
В текущем сезоне Н'Голо Канте провел 2 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.
Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026
Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante. pic.twitter.com/Yd8t0lldUd
