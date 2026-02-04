Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче объявил о подписании топового опорника
Турция
04 февраля 2026, 03:05
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче объявил о подписании топового опорника

Легендарный Канте переезжает в Турцию

ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче объявил о подписании топового опорника
Fenerbahce

«Фенербахче» официально объявил о подписании 35-летнего центрального полузащитника «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте.

«Некоторые истории требуют времени, но не остаются незавершенными. Добро пожаловать в наш «Фенербахче», Н'Голо Канте», – написала пресс-служба клуба в социальной сети X.

Ранее инсайдер Романо сообщил, что «Фенербахче» и «Аль-Иттихад» получили «зеленый свет» от ФИФА на трансфер после проблем с оформлением документов.

Сообщается, что контракт между игроком сборной Франции и турецким клубом рассчитан до июня 2028 года.

Напомним, сделка не была оформлена в период трансферного окна из-за проблем с документами. После этого турецкий клуб обвинил руководство «Аль-Иттихада» в срыве трансфера.

В текущем сезоне Н'Голо Канте провел 2 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

Н'Голо Канте Фенербахче трансферы чемпионат Турции по футболу Аль-Иттихад Джидда
