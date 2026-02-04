4 февраля 2026 года, во вторник, в 22:00 по Киеву стартует ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги.

На поле стадионе «Этихад» в Манчестере встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на канале Setanta Sports.