Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн ответный матч полуфинала Кубка лиги Ман Сити – Ньюкасл
Англия
04 февраля 2026, 02:52 |
4
0

Где смотреть онлайн ответный матч полуфинала Кубка лиги Ман Сити – Ньюкасл

Ответный матч 1/2 финала состоится 4 февраля в 22:00 по киевскому времени

04 февраля 2026, 02:52 |
4
0
Где смотреть онлайн ответный матч полуфинала Кубка лиги Ман Сити – Ньюкасл
Коллаж Sport.ua

4 февраля 2026 года, во вторник, в 22:00 по Киеву стартует ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги.

На поле стадионе «Этихад» в Манчестере встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лиам РОСЕНЬОР: «Мои футболисты опустошены»
Ман Сити – Ньюкасл. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Райс назвал ключ к успеху Арсенала в матче с Челси
Ньюкасл Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Манчестер Сити - Ньюкасл где смотреть
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение Роналду в МЮ: стала известна позиция клуба
Футбол | 04 февраля 2026, 02:28 0
Возвращение Роналду в МЮ: стала известна позиция клуба
Возвращение Роналду в МЮ: стала известна позиция клуба

Красные дьяволы не изъявляют желания возвращать форварда

Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03 февраля 2026, 07:22 34
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол

Украинца раньше зимы 2027 года на поле ждать не стоит

КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Бокс | 03.02.2026, 07:52
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Футбол | 03.02.2026, 07:47
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
Футбол | 03.02.2026, 19:15
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 8
Бокс
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 94
Футбол
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
02.02.2026, 14:01 8
Футбол
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 8
Теннис
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 3
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем