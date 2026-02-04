Англия04 февраля 2026, 02:52 |
4
0
Где смотреть онлайн ответный матч полуфинала Кубка лиги Ман Сити – Ньюкасл
Ответный матч 1/2 финала состоится 4 февраля в 22:00 по киевскому времени
04 февраля 2026, 02:52 |
4
0
4 февраля 2026 года, во вторник, в 22:00 по Киеву стартует ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги.
На поле стадионе «Этихад» в Манчестере встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на канале Setanta Sports.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 февраля 2026, 02:28 0
Красные дьяволы не изъявляют желания возвращать форварда
Футбол | 03 февраля 2026, 07:22 34
Украинца раньше зимы 2027 года на поле ждать не стоит
Бокс | 03.02.2026, 07:52
Футбол | 03.02.2026, 07:47
Футбол | 03.02.2026, 19:15
Комментарии 0
Популярные новости
02.02.2026, 20:01 1
02.02.2026, 06:00 8
03.02.2026, 05:55 94
02.02.2026, 14:01 8
02.02.2026, 16:13
02.02.2026, 21:14 8
03.02.2026, 08:12 3
03.02.2026, 08:35 8