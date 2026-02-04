Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
04 февраля 2026, 02:28 |
Возвращение Роналду в МЮ: стала известна позиция клуба

Красные дьяволы не изъявляют желания возвращать форварда

Возвращение Роналду в МЮ: стала известна позиция клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Манчестер Юнайтед» не вынашивает планов по возвращению Криштиану Роналду в ближайшее трансферное окно. Как утверждает TEAMtalk, «красные дьяволы» не изъявляют желания возвращать форварда, даже вопреки сообщениям о его готовности существенно сократить финансовые требования.

Согласно сведениям инсайдеров, скандальное интервью португальца, предшествовавшее его уходу в 2022 году, не разрушило окончательно мосты между игроком и клубом. Тем не менее, манкунианцы не включают 40-летнего нападающего в список потенциальных трансферов.

Ранее в прессе появлялись сообщения, что футболист разочарован вектором развития «Аль-Насра». Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» в периоды с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год. В активе нападающего 346 матчей во всех официальных турнирах, 145 забитых мячей и 73 голевые передачи.

Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Английская Премьер-лига Аль-Наср Эр-Рияд трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник: TeamTalk
