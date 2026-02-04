Флик готов остаться в Барселоне при условии, что уйдут два игрока

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик озвучил условия, при которых готов остаться во главе команды. Он считает, что клуб должен осуществить три трансфера и две продажи, чтобы состав полностью соответствовал его игровой концепции.

Среди приоритетов Флика – защитник Алессандро Бастони, опорный полузащитник Бернардо Силва и нападающий Юлиан Альварес. Они должны повысить уровень команды в ключевых зонах и добавить стабильности и динамики.

В то же время тренер хочет продать Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена, поскольку они не вписываются в его идею игры. Флик подчеркивает, что эти изменения необходимы для планомерного развития команды и полной поддержки со стороны руководства.