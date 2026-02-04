Флик готов остаться в Барселоне при условии, что уйдут два игрока
Тренер выдвинул свои требования руководству клуба
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик озвучил условия, при которых готов остаться во главе команды. Он считает, что клуб должен осуществить три трансфера и две продажи, чтобы состав полностью соответствовал его игровой концепции.
Среди приоритетов Флика – защитник Алессандро Бастони, опорный полузащитник Бернардо Силва и нападающий Юлиан Альварес. Они должны повысить уровень команды в ключевых зонах и добавить стабильности и динамики.
В то же время тренер хочет продать Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена, поскольку они не вписываются в его идею игры. Флик подчеркивает, что эти изменения необходимы для планомерного развития команды и полной поддержки со стороны руководства.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Красные дьяволы не изъявляют желания возвращать форварда
Прозорливость «Сити», лоховство «Ливера», усиление «Лиона», забастовка Криша