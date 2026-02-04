Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флик готов остаться в Барселоне при условии, что уйдут два игрока
Испания
Флик готов остаться в Барселоне при условии, что уйдут два игрока

Тренер выдвинул свои требования руководству клуба

Флик готов остаться в Барселоне при условии, что уйдут два игрока
Ханси Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик озвучил условия, при которых готов остаться во главе команды. Он считает, что клуб должен осуществить три трансфера и две продажи, чтобы состав полностью соответствовал его игровой концепции.

Среди приоритетов Флика – защитник Алессандро Бастони, опорный полузащитник Бернардо Силва и нападающий Юлиан Альварес. Они должны повысить уровень команды в ключевых зонах и добавить стабильности и динамики.

В то же время тренер хочет продать Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена, поскольку они не вписываются в его идею игры. Флик подчеркивает, что эти изменения необходимы для планомерного развития команды и полной поддержки со стороны руководства.

По теме:
Араухо признался, что чувствовал после решающего гола в матче Кубка Испании
Альбасете – Барселона – 1:2. Четвертьфинал Кубка Испании. Видео голов
Флик – об изнурительном графике и непростой победе Барселоны
Ханс-Дитер Флик Барселона Алессандро Бастони Бернарду Силва Хулиан Альварес Рональд Араухо Андреас Кристенсен
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Сообщить об ошибке

Александр Бондарь
Что то я не слышал такого.От кого иформация?Вацко,Циганык?
