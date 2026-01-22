Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флик запретил футболисту появляться на базе Барселоны
Испания
22 января 2026, 00:32 | Обновлено 22 января 2026, 01:45
Тренер эмоционально отреагировал на решение Дро

Флик запретил футболисту появляться на базе Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

«Барселона» пытается максимально выгодно решить трансфер Дро Фернандеса, который, скорее всего, присоединится к ПСЖ.

В контракте 18-летнего хавбека была скромная клаусула в 6 млн евро, но каталонцы рассчитывают получить не менее 10 млн, надеясь на жест уважения к клубу, аналогично ситуации с Дембеле.

Главный тренер Ганс-Дитер Флик сначала запретил Дро появляться на клубной базе, однако лидеры команды уговорили его позволить юноше тренироваться самостоятельно, пока не будет окончательно решен вопрос трансфера.

Барселона трансферы ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Ханс-Дитер Флик
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.es
