Флик запретил футболисту появляться на базе Барселоны
Тренер эмоционально отреагировал на решение Дро
«Барселона» пытается максимально выгодно решить трансфер Дро Фернандеса, который, скорее всего, присоединится к ПСЖ.
В контракте 18-летнего хавбека была скромная клаусула в 6 млн евро, но каталонцы рассчитывают получить не менее 10 млн, надеясь на жест уважения к клубу, аналогично ситуации с Дембеле.
Главный тренер Ганс-Дитер Флик сначала запретил Дро появляться на клубной базе, однако лидеры команды уговорили его позволить юноше тренироваться самостоятельно, пока не будет окончательно решен вопрос трансфера.
