Франция
17 января 2026, 20:39 |
Игрок Барсы сказал, что переходит в ПСЖ. Самое большое разочарование Флика

Дро Фернандес неожиданно решил покинуть каталонский клуб

17 января 2026, 20:39 |
Игрок Барсы сказал, что переходит в ПСЖ. Самое большое разочарование Флика
Фабрицио Романо. Дро Фернандес

Нападающий Дро Фернандес определился со своим будущим и сообщил «Барселоне», что хочет продолжить карьеру в ПСЖ.

По информации Фабрицио Романо, стороны уже достигли устной договоренности об условиях личного контракта, и игрок полностью принял предложение парижан.

Предложение было отправлено прошлой ночью, поэтому сделка фактически готова к завершению. Трансфер состоится сразу после того, как ПСЖ активирует пункт о выкупе в размере 6 миллионов евро. Ожидается, что клуб из Парижа закроет сделку в ближайшее время.

В «Барселоне» поступок игрока вызвал полный шок. В Испании сообщили, что такой поступок является самым большим разочарованием в жизни тренера Ханси Флика.

Барселона трансферы ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Дмитрий Олийченко Источник: Фабрицио Романо
