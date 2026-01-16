Барселона попрощается c топ-талантом в ближайшее время

Испанский полузащитника каталонской «Барселоны» Дро покинет испанский гранд. Об этом сообщает Карлос Монфорт.

По информации источника, 18-летний футболист решил покинуть «сине-гранатовых». В ближайшее время будет активирована клаусула в размере шести миллионов евро, которая прописана в его контракте. Тренер команды Ханс-Дитер Флик проинформирован о уходе Дро.

Хабвек в ближайшее время выберет себе новый клуб, при этом он будет не испанским.

В текущем сезоне Дро провел пять матчей за взрослую команду «Барселоны», отличился одним ассистом.

Ранее сообщалось о том, что капитан «Барселоны» близок к трансферу в «Жирону».