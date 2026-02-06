Михавко лидирует в рейтинге центрбеков U-23 по выигранным дуэлям в воздухе

Издание CIES Football Observatory (Международный центр спортивных исследований) опубликовало рейтинг центральных защитников U-23 в топ-50 лигах мира по проценту выигранных воздушных дуэлей.

Лидирует в рейтинге Тарас Михавко из Динамо, который выиграл 84,8% верховых дуэлей.

В топ-3 также входят Николас Фуика из уругвайского Депортиво Мальдонадо и Тьягу Габриел из итальянского Лечче.

В рейтинг включены центральные защитники, которые сыграли более 720 минут в текущем сезоне и имеют более 30 верховых единоборств.

Рейтинг центральных защитников U-23 в топ-50 лигах мира по выигранным дуэлям в воздухе:

1. Тарас Михавко (Динамо) – 84,8%

2. Николас Фуика (Депортиво Мальдонадо) – 81,6%

3. Тьягу Габриел (Лечче) – 80%

4. Руфай Мохаммед (Эльфсборг) – 79,5%

5. Штепан Халупек (Славия Прага) – 78,6%

6–7. Лука Вушкович (Гамбург) – 78,3%

6–7. Пау Кубарси (Барселона) – 78,3%

8. Абду Соу (Лозанна) – 77,9%

9. Бранимир Млачич (Хайдук) – 77,5%

10. Тарик Мухаремович (Сассуоло) – 77,4%

