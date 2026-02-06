Михавко лидирует в рейтинге центрбеков U-23 по выигранным дуэлям в воздухе
Защитник Динамо выиграл 84,8% верховых дуэлей
Издание CIES Football Observatory (Международный центр спортивных исследований) опубликовало рейтинг центральных защитников U-23 в топ-50 лигах мира по проценту выигранных воздушных дуэлей.
Лидирует в рейтинге Тарас Михавко из Динамо, который выиграл 84,8% верховых дуэлей.
В топ-3 также входят Николас Фуика из уругвайского Депортиво Мальдонадо и Тьягу Габриел из итальянского Лечче.
В рейтинг включены центральные защитники, которые сыграли более 720 минут в текущем сезоне и имеют более 30 верховых единоборств.
Рейтинг центральных защитников U-23 в топ-50 лигах мира по выигранным дуэлям в воздухе:
- 1. Тарас Михавко (Динамо) – 84,8%
- 2. Николас Фуика (Депортиво Мальдонадо) – 81,6%
- 3. Тьягу Габриел (Лечче) – 80%
- 4. Руфай Мохаммед (Эльфсборг) – 79,5%
- 5. Штепан Халупек (Славия Прага) – 78,6%
- 6–7. Лука Вушкович (Гамбург) – 78,3%
- 6–7. Пау Кубарси (Барселона) – 78,3%
- 8. Абду Соу (Лозанна) – 77,9%
- 9. Бранимир Млачич (Хайдук) – 77,5%
- 10. Тарик Мухаремович (Сассуоло) – 77,4%
Инфографика
