Чемпионат Испании
Алавес
08.02.2026 15:00 – перерыв 0 : 0
Хетафе
Испания
08 февраля 2026, 14:42 | Обновлено 08 февраля 2026, 15:07
Алавес – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 8 февраля в 15:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля на Мендисоросса пройдет матч 23-го тура Примеры Испании, в котором Алавес встретится с Хетафе.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Алавес

Команда не относится к тем, что претендуют на какие-то громкие свершения. Да, пару раз получилось выстрелить. Но это было именно что отдельные исключения - куда важнее, что в последнее время получается демонстрировать определенную стабильность, набирая достаточно очков, чтобы избегать понижения в Примере. Так было и в 2024/2025 - с 42 очками удалось закончить, по дополнительным показателям, на пятнадцатой позиции.

В новой темпораде клуб из Витории неплохо смотрелся в кубке, проиграв только на этой неделе, не без скандала, Реалу Сосьедад. И, главное, даже проигрывая в половине матчей в Примере, там получается снова держаться в середине таблицы. Более того, последовательно обыграв там в крайних турах Бетис и Эспаньол, даже получилось с 25 очками подняться на десятое место в текущей турнирной таблице.

Хетафе

Клуб когда-то, как раз при нынешнем наставнике, выходил на свой пик, когда после подъема из Сегунды довольно быстро получилось пройти в Лигу Европы - а уже там в плей-офф. После этого тренер покидал проект и возвращался в него. А в итоге получилось, во время второй каденции Бордаласа, просто оставаться в Ла Лиге и на этот розыгрыш.

В новой темпораде команда из Мадрида перспективно начинала, выдав несколько интересных отрезков. Но все же на данный момент неудачных серий было в этой темпораде все-таки больше. Особенно зимой, ведь с начала декабря никак не получается выиграть. Более того, вылетев из кубка, уступив там Бургосу, параллельно в Ла Лиге была одна ничья, с соседним Райо Вальекано, при пяти поражениях. Но хотя бы в крайних поединках, с Жироной на выезде и Сельтой дома, закончили ничьими.

Статистика личных встреч

Трижды в пяти крайних поединках были победы Хетафе при одном поражении. Но в этом сезоне закончили ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не особенно верят в хозяев. Но они неплохи, на форе такого соперника - ставим на них с форой 0 (коэффициент - 1,60).

