Соглашение достигнуто. В Интере определились с тренером

Руководство миланского «Интера» достигло соглашения с румынским специалистом Кристианом Киву по продлению контракта. Об этом сообщате TopSkills Sport UK.

По информации источника, стороны продлили соглашение до лета 2028 года. Ранее оно действовало до конца сезона 2026/27. Игра и результаты команды убедили руководство клуба продлить соглашение.

Киву возглавил «Интер» летом 2025 года, заменив у руля команды Симоне Индзаги. Под его управлением «неррадзури» с 55 очками идут первыми в Серии А, а также вышли в 1/16 Лиги чемпионов, где их ждет «Буде-Глимт».

Ранее сообщалось о том, что Асслани перешел из «Интера» в «Бешикташ».