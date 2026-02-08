Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соглашение достигнуто. В Интере определились с тренером
Испания
08 февраля 2026, 15:02 | Обновлено 08 февраля 2026, 15:36
359
0

Соглашение достигнуто. В Интере определились с тренером

Кристиан Киву продолжит тренировать итальянский гранд

08 февраля 2026, 15:02 | Обновлено 08 февраля 2026, 15:36
359
0
Соглашение достигнуто. В Интере определились с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

Руководство миланского «Интера» достигло соглашения с румынским специалистом Кристианом Киву по продлению контракта. Об этом сообщате TopSkills Sport UK.

По информации источника, стороны продлили соглашение до лета 2028 года. Ранее оно действовало до конца сезона 2026/27. Игра и результаты команды убедили руководство клуба продлить соглашение.

Киву возглавил «Интер» летом 2025 года, заменив у руля команды Симоне Индзаги. Под его управлением «неррадзури» с 55 очками идут первыми в Серии А, а также вышли в 1/16 Лиги чемпионов, где их ждет «Буде-Глимт».

Ранее сообщалось о том, что Асслани перешел из «Интера» в «Бешикташ».

По теме:
Две красные карточки и победный гол на 90+5. Болонья уступила Парме
Педро ЭНРИКЕ: «Просто благодарю Бога и Шахтер»
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с юной звездой, увеличив клаусулу
Кристиан Киву Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу продление контракта
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
Футбол | 07 февраля 2026, 17:00 0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали

Причиной стали плохие погодные условия

Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Футзал | 07 февраля 2026, 19:12 1
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро

Команды выдали зрелищное противостояние

У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Футбол | 08.02.2026, 09:35
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Футбол | 08.02.2026, 12:00
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Мичел сказал, при каком условии покинет Жирону
Футбол | 08.02.2026, 14:05
Мичел сказал, при каком условии покинет Жирону
Мичел сказал, при каком условии покинет Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00 2
Бокс
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
07.02.2026, 05:32 10
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02
Бокс
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 5
Футбол
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем