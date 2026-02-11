Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Колос проводит товарищеский матч с румынским клубом Корвинул

Поединок «Колос» – «Корвинул» состоится 11 февраля в 10:00 по Киеву

ФК ЛНЗ

«Колос» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В среду, 11 февраля, подопечные Руслана Костышина проведут два контрольных матча.

Первым соперником «Колоса» станет «Корвинул». Начало матча в 10:00.

«Корвинул» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Румынии. До зимней паузы команда в 17 матчах набрала 43 очка (13 побед, 4 ничьи и ни одного поражения). В турнирной таблице «Корвинул» идет на первом месте.

«Колос» два предыдущих спарринга провел с черкасским ЛНЗ и в обоих потерпел поражения (0:1 и 1:2).

Второй спарринг за день «Колос» сыграет в 16:00. Соперником станет клуб «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

Товарищеский матч. Испания. 11 февраля, 10:00

«Колос» (Украина) – «Корвинул» (Румыния)

Трансляция матча не запланирована

Александр БАБИЧ: «Сюрпризов в игре Динамо на сборах заметно не было»
Дмитрий РИЗНЫК: «Я считаю, что мы переиграли ЛНЗ»
Клуб-дебютант УПЛ не договорился по Третьякову, но подпишет двух из Шахтера
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Корвинул Руслан Костышин
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
