Колос проводит товарищеский матч с румынским клубом Корвинул
Поединок «Колос» – «Корвинул» состоится 11 февраля в 10:00 по Киеву
«Колос» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В среду, 11 февраля, подопечные Руслана Костышина проведут два контрольных матча.
Первым соперником «Колоса» станет «Корвинул». Начало матча в 10:00.
«Корвинул» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Румынии. До зимней паузы команда в 17 матчах набрала 43 очка (13 побед, 4 ничьи и ни одного поражения). В турнирной таблице «Корвинул» идет на первом месте.
«Колос» два предыдущих спарринга провел с черкасским ЛНЗ и в обоих потерпел поражения (0:1 и 1:2).
Второй спарринг за день «Колос» сыграет в 16:00. Соперником станет клуб «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.
Товарищеский матч. Испания. 11 февраля, 10:00
«Колос» (Украина) – «Корвинул» (Румыния)
Трансляция матча не запланирована
