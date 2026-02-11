Колос проводит товарищеский матч с румынским клубом Корвинул

«Колос» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В среду, 11 февраля, подопечные Руслана Костышина проведут два контрольных матча.

Первым соперником «Колоса» станет «Корвинул». Начало матча в 10:00.

«Корвинул» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Румынии. До зимней паузы команда в 17 матчах набрала 43 очка (13 побед, 4 ничьи и ни одного поражения). В турнирной таблице «Корвинул» идет на первом месте.

«Колос» два предыдущих спарринга провел с черкасским ЛНЗ и в обоих потерпел поражения (0:1 и 1:2).

Второй спарринг за день «Колос» сыграет в 16:00. Соперником станет клуб «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

Товарищеский матч. Испания. 11 февраля, 10:00

«Колос» (Украина) – «Корвинул» (Румыния)

Трансляция матча не запланирована