  4. Тоттенхэм может потерять капитана – инсайдер раскрыл детали
Англия
04 февраля 2026, 02:46 | Обновлено 04 февраля 2026, 02:47
Тоттенхэм может потерять капитана – инсайдер раскрыл детали

Ромеро под прицелом топ-клубов

Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан и ключевой защитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро, скорее всего, сменит клубную прописку в период летнего межсезонья.

По сведениям инсайдеров, к аргентинцу проявляют предметный интерес представители Ла Лиги, а также топ-клубы из другого европейского первенства.

Прошлым летом защитник уже находился под прицелом нескольких команд, а лондонцы были на грани получения официального запроса на его покупку.

Свою профессиональную карьеру Ромеро начинал в «Бельграно», после чего успел проявить себя в «Дженоа», «Ювентусе» и «Аталанте». Цвета лондонских «шпор» он защищает с 2021 года.

За этот период футболист провел 151 поединок, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и 7 результативных пасов. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом действует до лета 2029 года.

По теме:
Возвращение Роналду в МЮ: стала известна позиция клуба
Рэшфорд планирует остаться в Барселоне и отказывается возвращаться в МЮ
Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает  
Кристиан Ромеро Тоттенхэм Английская Премьер-лига Дженоа Ювентус Аталанта
Михаил Олексиенко Источник
