Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На заметку Реалу. Барселона выбила Альбасете в четвертьфинале Кубка Испании
Кубок Испании
Альбасете
03.02.2026 22:00 – FT 1 : 2
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
03 февраля 2026, 23:59 | Обновлено 04 февраля 2026, 00:08
201
0

На заметку Реалу. Барселона выбила Альбасете в четвертьфинале Кубка Испании

Сине-гарантовые одолели соперников со счетом 2:1 и сыграют в полуфинале турнира

03 февраля 2026, 23:59 | Обновлено 04 февраля 2026, 00:08
201
0
На заметку Реалу. Барселона выбила Альбасете в четвертьфинале Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская Барселона пробилась в полуфинал Кубка Испании сезона 2025/26.

В четвертьфинале подопечные Ханси Флика ожержали выездную победу над командой Альбасете, которая выступает в Сегунде (второй по силе дивизион страны).

Встреча прошла на стадионе Карлос Бельмонте и завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-гранатовых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе подопечных Ханси Флика отличились Ламин Ямаль и Рональд Араухо. На 90+1-й третий мяч оформил Ферран Торрес, но рефери отменил взятие ворот из-за офсайда во время атаки.

Единственный гол для хозяев поля на 87-й минуте забил Хавьер Морено.

Альбасете в предыдущем раунде Кубка сотворил громкую сенсацию, переиграв мадридский Реал со счетом 3:2.

Барселона стала первым полуфиналистом Кубка Испании. Другие четвертьфинальные поединки: Алавес – Реал Сосьедад (04.02), Валенсия – Атлетик (04.02), Бетис – Атлетико (05.02).

Жеребьевка стадии 1/2 финала состоится 6 февраля. А противостояния, которые будут состоять из двух игр, пройдут в марте.

Кубок Испании 2025/26. 1/4 финала, 3 февраля

Альбасете – Барселона – 1:2

Голы: Морено, 87 – Ямаль, 39, Араухо, 56

По теме:
ФОТО. Футболистов Барселоны ограбили. Украли дорогие вещи
ВИДЕО. Капитан Барсы, страдавший от депрессии, впервые забил после ретрита
ВИДЕО. Барселона выиграла первый тайм у обидчика Реала благодаря голу Ямаля
Альбасете Барселона Кубок Испании по футболу Рональд Араухо Ламин Ямаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур разбила француженку и вышла в 1/8 финала турнира WTA 250 в Румынии
Теннис | 03 февраля 2026, 17:39 5
Снигур разбила француженку и вышла в 1/8 финала турнира WTA 250 в Румынии
Снигур разбила француженку и вышла в 1/8 финала турнира WTA 250 в Румынии

Дарья в двух сетах уверенно справилась с Тианцоа Сарой Ракотоманга Раджаона

Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03 февраля 2026, 07:22 33
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол

Украинца раньше зимы 2027 года на поле ждать не стоит

Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Футбол | 03.02.2026, 10:49
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
Футбол | 03.02.2026, 23:43
Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Бокс | 03.02.2026, 07:52
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
02.02.2026, 05:42 19
Футбол
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 3
Футбол
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 3
Бокс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
02.02.2026, 07:47 8
Футбол
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем