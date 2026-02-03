На заметку Реалу. Барселона выбила Альбасете в четвертьфинале Кубка Испании
Сине-гарантовые одолели соперников со счетом 2:1 и сыграют в полуфинале турнира
Каталонская Барселона пробилась в полуфинал Кубка Испании сезона 2025/26.
В четвертьфинале подопечные Ханси Флика ожержали выездную победу над командой Альбасете, которая выступает в Сегунде (второй по силе дивизион страны).
Встреча прошла на стадионе Карлос Бельмонте и завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-гранатовых.
В составе подопечных Ханси Флика отличились Ламин Ямаль и Рональд Араухо. На 90+1-й третий мяч оформил Ферран Торрес, но рефери отменил взятие ворот из-за офсайда во время атаки.
Единственный гол для хозяев поля на 87-й минуте забил Хавьер Морено.
Альбасете в предыдущем раунде Кубка сотворил громкую сенсацию, переиграв мадридский Реал со счетом 3:2.
Барселона стала первым полуфиналистом Кубка Испании. Другие четвертьфинальные поединки: Алавес – Реал Сосьедад (04.02), Валенсия – Атлетик (04.02), Бетис – Атлетико (05.02).
Жеребьевка стадии 1/2 финала состоится 6 февраля. А противостояния, которые будут состоять из двух игр, пройдут в марте.
Кубок Испании 2025/26. 1/4 финала, 3 февраля
Альбасете – Барселона – 1:2
Голы: Морено, 87 – Ямаль, 39, Араухо, 56
