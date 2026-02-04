Марсель с голами Гринвуда и Обамеянга вышел в четвертьфинал Кубка Франции

3 февраля Марсель переиграл Ренн на пути в четвертьфинал Кубка Франции 2025/26.

Провансальцы выиграли домашний матч 1/8 финала со счетом 3:0 – встреча прошла на стадионе Велодром.

Голами за подопечных Роберто Де Дзерби отличились Амин Гуири, Мейсон Гринвуд и Пьер-Эмерик Обамеянг. У Гуири и Гринвуда также по одному ассисту.

Во вторник состоялся еще один матч 1/8 финала турнира – Реймс одолел Ле-Ман 3:0, дубль оформил Тео Леони.

Другие мачи 1/8 финала Кубка Франции: Лион – Лаваль, Лорьян – Париж, Ницца – Монпелье, Тулуза – Амьен, Труа – Ланс (все – 04.02), Страсбург – Монако (05.02).

Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 3 февраля

Марсель – Ренн – 3:0

Голы: Гуири, 2, Гринвуд, 46, Обамеянг, 83

Реймс – Ле-Ман – 3:0

Голы: Леони, 38, 71, Бенхаттаб, 84