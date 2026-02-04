Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марсель с голами Гринвуда и Обамеянга вышел в четвертьфинал Кубка Франции
Кубок Франции
Марсель
03.02.2026 22:10 – FT 3 : 0
Ренн
Кубок Франции
Марсель с голами Гринвуда и Обамеянга вышел в четвертьфинал Кубка Франции

Провансальцы переиграли Ренн 3:0, в еще одной игре 1/8 финала Реймс прошел Ле-Ман

Марсель с голами Гринвуда и Обамеянга вышел в четвертьфинал Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

3 февраля Марсель переиграл Ренн на пути в четвертьфинал Кубка Франции 2025/26.

Провансальцы выиграли домашний матч 1/8 финала со счетом 3:0 – встреча прошла на стадионе Велодром.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за подопечных Роберто Де Дзерби отличились Амин Гуири, Мейсон Гринвуд и Пьер-Эмерик Обамеянг. У Гуири и Гринвуда также по одному ассисту.

Во вторник состоялся еще один матч 1/8 финала турнира – Реймс одолел Ле-Ман 3:0, дубль оформил Тео Леони.

Другие мачи 1/8 финала Кубка Франции: Лион – Лаваль, Лорьян – Париж, Ницца – Монпелье, Тулуза – Амьен, Труа – Ланс (все – 04.02), Страсбург – Монако (05.02).

Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 3 февраля

Марсель – Ренн – 3:0

Голы: Гуири, 2, Гринвуд, 46, Обамеянг, 83

Реймс – Ле-Ман – 3:0

Голы: Леони, 38, 71, Бенхаттаб, 84

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель), асcист Мейсон Гринвуд.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель), асcист Амин Гуири.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Марсель), асcист Тимоти Веа.
Ле-Ман Мейсон Гринвуд Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель Ренн Кубок Франции по футболу видео голов и обзор Амин Гуири Роберто Де Дзерби Реймс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
