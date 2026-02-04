Марсель с голами Гринвуда и Обамеянга вышел в четвертьфинал Кубка Франции
Провансальцы переиграли Ренн 3:0, в еще одной игре 1/8 финала Реймс прошел Ле-Ман
3 февраля Марсель переиграл Ренн на пути в четвертьфинал Кубка Франции 2025/26.
Провансальцы выиграли домашний матч 1/8 финала со счетом 3:0 – встреча прошла на стадионе Велодром.
Голами за подопечных Роберто Де Дзерби отличились Амин Гуири, Мейсон Гринвуд и Пьер-Эмерик Обамеянг. У Гуири и Гринвуда также по одному ассисту.
Во вторник состоялся еще один матч 1/8 финала турнира – Реймс одолел Ле-Ман 3:0, дубль оформил Тео Леони.
Другие мачи 1/8 финала Кубка Франции: Лион – Лаваль, Лорьян – Париж, Ницца – Монпелье, Тулуза – Амьен, Труа – Ланс (все – 04.02), Страсбург – Монако (05.02).
Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 3 февраля
Марсель – Ренн – 3:0
Голы: Гуири, 2, Гринвуд, 46, Обамеянг, 83
Реймс – Ле-Ман – 3:0
Голы: Леони, 38, 71, Бенхаттаб, 84
События матча
