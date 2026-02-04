Во вторник, 3 февраля 2026 года, на стадионе Эмирейтс состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

В компенсированное ко второму тайму время победный гол в матче забил немецкий нападающий «Арсенала» Кай Хаверц.

Бывший игрок «Челси» обошел вратаря при выходе один на один, после чего закатил мяч в пустые ворота.

ВИДЕО. Как Хаверц в компенсированное время принес Арсеналу победу над Челси