Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Хаверц в компенсированное время принес Арсеналу победу над Челси
Англия
Матч завершился со счетом 1:0

ВИДЕО. Как Хаверц в компенсированное время принес Арсеналу победу над Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Во вторник, 3 февраля 2026 года, на стадионе Эмирейтс состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

В компенсированное ко второму тайму время победный гол в матче забил немецкий нападающий «Арсенала» Кай Хаверц.

Бывший игрок «Челси» обошел вратаря при выходе один на один, после чего закатил мяч в пустые ворота.

