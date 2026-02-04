Райс назвал ключ к успеху Арсенала в матче с Челси

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу над «Челси» во втором полуфинале Кубка английской лиги (1:0, 3:2 – первый матч) и выход команды в финал.

«Нужно отдать должное «Челси», если быть откровенным. С приходом нового тренера они стали действовать значительно сильнее.

Сегодня соперник изменил игровую схему и создал нам немало трудностей. В иной вечер они могли бы отличиться, однако стоит признать – наша оборона сыграла невероятно надежно.

Наша команда по-настоящему голодна до побед. Независимо от того, кто выйдет против нас, мы будем готовы. Когда встречаешься с таким соперником, как «Челси», он оказывает колоссальное давление – как физическое, так и психологическое. В таких матчах необходимо проявлять стойкость, чтобы оставаться сильными и продолжать борьбу.

Мы заслужили этот результат. В последние три-четыре года мы находились среди лидеров АПЛ, постоянно боролись, были очень близки к цели, но каждый раз чего-то не хватало.

Именно поэтому в нынешнем сезоне у нас есть дополнительная мотивация и внутренний огонь, чтобы сделать шаг вперед в каждом турнире. Путь еще долгий, но выйти в финал кубка с этим клубом – это нечто особенное», – сказал Райс в интервью ITV1.