Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Райс назвал ключ к успеху Арсенала в матче с Челси
Англия
04 февраля 2026, 01:57 |
43
0

Райс назвал ключ к успеху Арсенала в матче с Челси

Деклан объяснил, почему это особый момент

04 февраля 2026, 01:57 |
43
0
Райс назвал ключ к успеху Арсенала в матче с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу над «Челси» во втором полуфинале Кубка английской лиги (1:0, 3:2 – первый матч) и выход команды в финал.

«Нужно отдать должное «Челси», если быть откровенным. С приходом нового тренера они стали действовать значительно сильнее.

Сегодня соперник изменил игровую схему и создал нам немало трудностей. В иной вечер они могли бы отличиться, однако стоит признать – наша оборона сыграла невероятно надежно.

Наша команда по-настоящему голодна до побед. Независимо от того, кто выйдет против нас, мы будем готовы. Когда встречаешься с таким соперником, как «Челси», он оказывает колоссальное давление – как физическое, так и психологическое. В таких матчах необходимо проявлять стойкость, чтобы оставаться сильными и продолжать борьбу.

Мы заслужили этот результат. В последние три-четыре года мы находились среди лидеров АПЛ, постоянно боролись, были очень близки к цели, но каждый раз чего-то не хватало.

Именно поэтому в нынешнем сезоне у нас есть дополнительная мотивация и внутренний огонь, чтобы сделать шаг вперед в каждом турнире. Путь еще долгий, но выйти в финал кубка с этим клубом – это нечто особенное», – сказал Райс в интервью ITV1.

По теме:
Лиам РОСЕНЬОР: «Мои футболисты опустошены»
Где смотреть онлайн ответный матч полуфинала Кубка лиги Ман Сити – Ньюкасл
Ман Сити – Ньюкасл. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Деклан Райс Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу Челси
Михаил Олексиенко Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
Футбол | 03 февраля 2026, 19:15 10
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией

Генеральный директор «Шахтера» выступил с заявлением

Флик готов остаться в Барселоне при условии, что уйдут два игрока
Футбол | 04 февраля 2026, 02:02 1
Флик готов остаться в Барселоне при условии, что уйдут два игрока
Флик готов остаться в Барселоне при условии, что уйдут два игрока

Тренер выдвинул свои требования руководству клуба

Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03.02.2026, 07:22
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Футбол | 03.02.2026, 07:47
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Футбол | 03.02.2026, 10:49
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 17
Футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 3
Бокс
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
02.02.2026, 10:33 8
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 8
Футбол
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
03.02.2026, 00:11
Бокс
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем