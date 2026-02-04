Испания04 февраля 2026, 00:58 |
46
0
Флик – об изнурительном графике и непростой победе Барселоны
Тренер прокомментировал победу над Альбасете в четвертьфинале Кубка Испании
04 февраля 2026, 00:58 |
46
0
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Альбасете» в четвертьфинале Кубка Испании (2:1).
«Мы создали немало голевых моментов и могли решить судьбу встречи уже в первом тайме.
Команда проводит матчи каждые три дня и постоянно находится в тонусе. Мы контролировали ход игры, однако в концовке пришлось приложить значительные усилия, чтобы добиться победы», – отметил Флик.
Ранее Флик прокомментировал возможное возвращение тер Штегена в «Барселону».
Читайте также:ФОТО. Футболистов Барселоны ограбили. Украли дорогие вещи
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 февраля 2026, 08:35 8
Саудиты дают за испанца 300 миллионов евро
Футбол | 03 февраля 2026, 07:22 33
Украинца раньше зимы 2027 года на поле ждать не стоит
Футбол | 03.02.2026, 05:30
Футбол | 03.02.2026, 23:40
Футбол | 03.02.2026, 19:15
Комментарии 0
Популярные новости
02.02.2026, 08:07 31
02.02.2026, 21:14 8
02.02.2026, 00:07 1
02.02.2026, 07:02 14
02.02.2026, 07:03
03.02.2026, 00:11
02.02.2026, 05:42 19
02.02.2026, 10:33 8