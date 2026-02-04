Флик – об изнурительном графике и непростой победе Барселоны

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Альбасете» в четвертьфинале Кубка Испании (2:1).

«Мы создали немало голевых моментов и могли решить судьбу встречи уже в первом тайме.

Команда проводит матчи каждые три дня и постоянно находится в тонусе. Мы контролировали ход игры, однако в концовке пришлось приложить значительные усилия, чтобы добиться победы», – отметил Флик.