Французский теннисист Джованни Мпеши Перрикар снялся со стартового матча на турнире АТР 250 в Монпелье (Франция) из-за далеко не самой обычной причины.

2 февраля Джованни вышел на корт против Артура Хеа (Франция, ATP 168). В девятом гейме первого сета Артур вышел подавать на партию, с чем успешно и справился (6:3).

Но дальше поединок не продолжился. На сетболе Хеа попытался обвести Джованни, который стоят у сетки. Мпеши Перрикар сумел дотянуться до мяча, но подставил ракетку так, что мяч срикошетил ему прямо в глаз.

Джованни сразу же опустился на корт из-за боли и взял медицинский тайм-аут. Спустя некоторое время он принял решение, что не будет доигрывать встречу.

Хеа досрочно вышел во второй круг соревнований в Монпелье, где поборется против третьяго сеяного Томаша Махача из Чехии.

ВИДЕО. Теннисист снялся с матча – мяч от его ракетки срикошетил в глаз

Видеообзор матча

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine

