  «В Динамо тоже это было». Луческу объяснил проблемы Забарного в ПСЖ
Франция
03 февраля 2026, 19:07
785
2

«В Динамо тоже это было». Луческу объяснил проблемы Забарного в ПСЖ

Мирча связывает трудности Ильи с давлением

03 февраля 2026, 19:07 |
785
2 Comments
«В Динамо тоже это было». Луческу объяснил проблемы Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о проблемах украинского центрального защитника Ильи Забарного во французском «Пари Сен-Жермен»:

«Стиль игры «ПСЖ» очень отличается от АПЛ. А когда играешь за сильнейший клуб Европы, то давление постоянное. В «Динамо» он также пережил несколько сложных моментов, но показал, что имеет характер, чтобы справиться с этим.

Он еще молод. У него есть техника, физика и интеллект. Нет никаких причин считать, что в долгосрочной перспективе Забарный не добьется успеха в «ПСЖ».

Ранее спортивный директор «Борнмута» Тьягу Пинту поделился мыслями об адаптации Ильи Забарного в «ПСЖ».

Комментарии 2
easterly
