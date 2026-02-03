«В Динамо тоже это было». Луческу объяснил проблемы Забарного в ПСЖ

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о проблемах украинского центрального защитника Ильи Забарного во французском «Пари Сен-Жермен»:

«Стиль игры «ПСЖ» очень отличается от АПЛ. А когда играешь за сильнейший клуб Европы, то давление постоянное. В «Динамо» он также пережил несколько сложных моментов, но показал, что имеет характер, чтобы справиться с этим.

Он еще молод. У него есть техника, физика и интеллект. Нет никаких причин считать, что в долгосрочной перспективе Забарный не добьется успеха в «ПСЖ».

