«В Динамо тоже это было». Луческу объяснил проблемы Забарного в ПСЖ
Мирча связывает трудности Ильи с давлением
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о проблемах украинского центрального защитника Ильи Забарного во французском «Пари Сен-Жермен»:
«Стиль игры «ПСЖ» очень отличается от АПЛ. А когда играешь за сильнейший клуб Европы, то давление постоянное. В «Динамо» он также пережил несколько сложных моментов, но показал, что имеет характер, чтобы справиться с этим.
Он еще молод. У него есть техника, физика и интеллект. Нет никаких причин считать, что в долгосрочной перспективе Забарный не добьется успеха в «ПСЖ».
Ранее спортивный директор «Борнмута» Тьягу Пинту поделился мыслями об адаптации Ильи Забарного в «ПСЖ».
