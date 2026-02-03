Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 14:33 | Обновлено 03 февраля 2026, 14:38
ФОТО. Шахтер провел утреннюю тренировку перед спаррингом в Турции

Контрольный матч с немецким Зонненхоф Гроссаспах начнется 3 февраля в 16:00

ФК Шахтер

3 февраля футболисты Шахтера продолжили тренировочный процесс на сборах в турецком Белеке.

Команда готовится к спаррингу, который станет первым в это межсезонье.

Подопечные Арды Турана провели утреннюю тренировку, готовясь к товарищескому поединку.

Контрольный матч Шахтера с немецким Зонненхоф Гроссаспах состоится во вторник, 3 февраля, в Анталье.

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

ФОТО. Шахтер провел утреннюю тренировку перед спаррингом в Турции

товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
