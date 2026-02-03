ФОТО. Шахтер провел утреннюю тренировку перед спаррингом в Турции
Контрольный матч с немецким Зонненхоф Гроссаспах начнется 3 февраля в 16:00
3 февраля футболисты Шахтера продолжили тренировочный процесс на сборах в турецком Белеке.
Команда готовится к спаррингу, который станет первым в это межсезонье.
Подопечные Арды Турана провели утреннюю тренировку, готовясь к товарищескому поединку.
Контрольный матч Шахтера с немецким Зонненхоф Гроссаспах состоится во вторник, 3 февраля, в Анталье.
Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
