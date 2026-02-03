3 февраля футболисты Шахтера продолжили тренировочный процесс на сборах в турецком Белеке.

Команда готовится к спаррингу, который станет первым в это межсезонье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Арды Турана провели утреннюю тренировку, готовясь к товарищескому поединку.

Контрольный матч Шахтера с немецким Зонненхоф Гроссаспах состоится во вторник, 3 февраля, в Анталье.

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

ФОТО. Шахтер провел утреннюю тренировку перед спаррингом в Турции