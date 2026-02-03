ВИДЕО. Как и обещала: Олейникова в Клуже не пожала руку венгерке после игры

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
03 февраля 2026, 14:40 | Обновлено 03 февраля 2026, 14:52
Александра не стала благодарить соперницу, которая в 2022 году играла на россии

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) не стала жать руку Анне Бондар (Венгрия, WTA 64) после матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.

Олейникова переиграла соперницу со счетом 6:4, 6:4, после чего поблагодарила судью рукопожатием, проигнорировав Анну.

Это решение не было спонатнным – Александра заранее выступила с заявлением, что не собирается жать руку Бондар, которая в 2022 году играла на выставочном турнире «Трофей Северной Пальмиры» в санкт-петербурге, спонсируемый газпромом.

Также Олейникова не делала никаких совместных фотографий с Бондар.

Для Александры это дебютное выступления в основной сетке турнира WTA. В первом круге соревнований она справиалсь с Майяр Шериф.

Видео: Большой теннис Украины

По теме:
Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Александра Олейникова – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олейникова могла не приехать на турнир в Клуж-Напоку из-за российских атак
