Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 91) не стала жать руку Анне Бондар (Венгрия, WTA 64) после матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.

Олейникова переиграла соперницу со счетом 6:4, 6:4, после чего поблагодарила судью рукопожатием, проигнорировав Анну.

Это решение не было спонатнным – Александра заранее выступила с заявлением, что не собирается жать руку Бондар, которая в 2022 году играла на выставочном турнире «Трофей Северной Пальмиры» в санкт-петербурге, спонсируемый газпромом.

Также Олейникова не делала никаких совместных фотографий с Бондар.

Для Александры это дебютное выступления в основной сетке турнира WTA. В первом круге соревнований она справиалсь с Майяр Шериф.

ВИДЕО. Как и обещала: Олейникова в Клуже не пожала руку венгерке после игры

Видео: Большой теннис Украины