ВИДЕО. Драма в конце игры: как забил Альбасете, почему отменили гол Феррана
Барселона удержала победу со счетом 2:1 и прошла в полуфинал Куба Испании
3 февраля Барселона переиграла Альбасете со счетом 2:1 и вышла в полуфинал Кубка Испании 2025/26.
Единственный мяч Альбасете забил на 87-й минуте – Хавьер Марено отличился голом и подарил своей команде небольшой шанс на спасение.
На 90+1-й Ферран Торрес оформил третий гол для каталонцев, но после проверки VAR рефери отменил взятие ворот из-за офсайда во время атаки.
У Барселоны по одному голу забили Ламин Ямаль и Рональд Араухо.
