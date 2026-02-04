3 февраля Барселона переиграла Альбасете со счетом 2:1 и вышла в полуфинал Кубка Испании 2025/26.

Единственный мяч Альбасете забил на 87-й минуте – Хавьер Марено отличился голом и подарил своей команде небольшой шанс на спасение.

На 90+1-й Ферран Торрес оформил третий гол для каталонцев, но после проверки VAR рефери отменил взятие ворот из-за офсайда во время атаки.

У Барселоны по одному голу забили Ламин Ямаль и Рональд Араухо.

❗️ ВИДЕО. Драма в конце игры: как забил Альбасете, почему отменили гол Феррана