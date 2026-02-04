ВИДЕО. Драма в конце игры: как забил Альбасете, почему отменили гол Феррана

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
04 февраля 2026, 00:35 | Обновлено 04 февраля 2026, 00:51
Барселона удержала победу со счетом 2:1 и прошла в полуфинал Куба Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

3 февраля Барселона переиграла Альбасете со счетом 2:1 и вышла в полуфинал Кубка Испании 2025/26.

Единственный мяч Альбасете забил на 87-й минуте – Хавьер Марено отличился голом и подарил своей команде небольшой шанс на спасение.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90+1-й Ферран Торрес оформил третий гол для каталонцев, но после проверки VAR рефери отменил взятие ворот из-за офсайда во время атаки.

У Барселоны по одному голу забили Ламин Ямаль и Рональд Араухо.

По теме:
Араухо признался, что чувствовал после решающего гола в матче Кубка Испании
Альбасете – Барселона – 1:2. Четвертьфинал Кубка Испании. Видео голов
Флик – об изнурительном графике и непростой победе Барселоны
видео голов и обзор Альбасете Барселона Кубок Испании по футболу офсайд (вне игры) Ферран Торрес
Даниил Агарков
