04 февраля 2026, 03:02
Златан Ибрагимович закрыл вопрос, кто лучше: Месси или Роналду

Швед выбрал аргентинского нападающего

Златан Ибрагимович закрыл вопрос, кто лучше: Месси или Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Известный шведский экс-нападающий Златан Ибрагимович резко высказался по поводу сравнения Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Бывший форвард «Барселоны» и ПСЖ подчеркнул разницу между двумя легендами мирового футбола.

«Месси играет как король среди статуй и все равно выигрывает все. Роналду же нужна целая армия, но даже этого недостаточно», – заявил Ибрагимович.

Ранее Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за свою карьеру. Швед выделил своего бывшего партнера Эдинсона Кавани, с которым играл в «ПСЖ».

Златан Ибрагимович Лионель Месси Криштиану Роналду
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
