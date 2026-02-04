Златан Ибрагимович закрыл вопрос, кто лучше: Месси или Роналду

Известный шведский экс-нападающий Златан Ибрагимович резко высказался по поводу сравнения Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Бывший форвард «Барселоны» и ПСЖ подчеркнул разницу между двумя легендами мирового футбола.

«Месси играет как король среди статуй и все равно выигрывает все. Роналду же нужна целая армия, но даже этого недостаточно», – заявил Ибрагимович.

Ранее Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за свою карьеру. Швед выделил своего бывшего партнера Эдинсона Кавани, с которым играл в «ПСЖ».