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12 декабря 2024, 03:08 |
78
0

Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру

У Златана были плохие отношения с Эдинсоном Кавани

12 декабря 2024, 03:08 |
78
0
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Известный шведский нападающий Златан Ибрагимович имел плохие отношения с Эдинсоном Кавани. Бывший партнер Златана по «ЛА Гэлакси» Микаэль Сиани рассказал, что швед ненавидел Кавани.

«Если вы были близки к Кавани, то Ибре это не нравилось. Либо ты с Иброй, либо ты против него. Он сказал мне, что с Лораном Бланом в ПСЖ у него было все хорошо. Единственным человеком, с которым он не ладил, был Кавани. Он сказал мне, что ненавидел только трех-четырех человек за свою карьеру, а больше всего Эдинсона», – сообщил Сиани.

Кавани и Ибрагимович вместе играли в ПСЖ с 2013 по 2016.

Ранее Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за свою карьеру.

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Златан Ибрагимович Эдинсон Кавани
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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