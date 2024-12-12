Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
У Златана были плохие отношения с Эдинсоном Кавани
Известный шведский нападающий Златан Ибрагимович имел плохие отношения с Эдинсоном Кавани. Бывший партнер Златана по «ЛА Гэлакси» Микаэль Сиани рассказал, что швед ненавидел Кавани.
«Если вы были близки к Кавани, то Ибре это не нравилось. Либо ты с Иброй, либо ты против него. Он сказал мне, что с Лораном Бланом в ПСЖ у него было все хорошо. Единственным человеком, с которым он не ладил, был Кавани. Он сказал мне, что ненавидел только трех-четырех человек за свою карьеру, а больше всего Эдинсона», – сообщил Сиани.
Кавани и Ибрагимович вместе играли в ПСЖ с 2013 по 2016.
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