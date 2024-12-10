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Major League Soccer
10 декабря 2024, 01:43 |
199
0

Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру

Лионель вспомнил противостояние с Серихо Рамосом

10 декабря 2024, 01:43 |
199
0
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси назвал футболиста, который злил его больше всего за карьеру. Аргентинец выделил бывшего игрока «Реала» Серихо Рамоса.

«У нас было много столкновений с Серхио Рамосом, сколько раз я спорил... Рамос – это игрок, который злил меня больше всего. Да, мы были одноклубниками, но раньше мы всегда противостояли друг другу в Эль-Класико. Это были напряженные матчи», – сказал Месси.

Месси и Рамос вместе отыграли два сезона за французский «ПСЖ».

Ранее Месси назвал двух людей, которые оставили большое влияние в его карьере.

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Лионель Месси Интер Майами Серхио Рамос
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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