Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Лионель вспомнил противостояние с Серихо Рамосом
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси назвал футболиста, который злил его больше всего за карьеру. Аргентинец выделил бывшего игрока «Реала» Серихо Рамоса.
«У нас было много столкновений с Серхио Рамосом, сколько раз я спорил... Рамос – это игрок, который злил меня больше всего. Да, мы были одноклубниками, но раньше мы всегда противостояли друг другу в Эль-Класико. Это были напряженные матчи», – сказал Месси.
Месси и Рамос вместе отыграли два сезона за французский «ПСЖ».
Ранее Месси назвал двух людей, которые оставили большое влияние в его карьере.
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