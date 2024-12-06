Месси назвал двух человек, оставивших большой след в его карьере

Капитан сборной Аргентины и «Интер» Майами Лионель Месси выделил Жузепа Гвардиолу и Роналдиньо как людей, которые больше всех повлияли на развитие его карьеры.

«Я думаю, есть два человека, которые сильно повлияли на меня по разным причинам. Жузеп Гвардиола, потому что он был моим тренером в течение многих лет, и вместе мы добились вещей, о которых мы даже не мечтали.

А Роналдиньо, потому что он меня прекрасно встретил и очень помог мне в начале моей карьеры в основной команде. Также я помню Андреса и Хави как партнеров по команде, а также троих, кто сейчас играет со мной в Майами (Бускетс, Альба и Суарес), они тоже мои друзья. И, конечно, я хочу вспомнить Тито Виланову, которого нам очень не хватает», – ответил Месси.