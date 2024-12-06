Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси назвал двух человек, оставивших большой след в его карьере
Другие новости
06 декабря 2024, 08:18 | Обновлено 06 декабря 2024, 08:34
235
0

Месси назвал двух человек, оставивших большой след в его карьере

Обе персоны – легенды футбола

06 декабря 2024, 08:18 | Обновлено 06 декабря 2024, 08:34
235
0
Месси назвал двух человек, оставивших большой след в его карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Капитан сборной Аргентины и «Интер» Майами Лионель Месси выделил Жузепа Гвардиолу и Роналдиньо как людей, которые больше всех повлияли на развитие его карьеры.

«Я думаю, есть два человека, которые сильно повлияли на меня по разным причинам. Жузеп Гвардиола, потому что он был моим тренером в течение многих лет, и вместе мы добились вещей, о которых мы даже не мечтали.

А Роналдиньо, потому что он меня прекрасно встретил и очень помог мне в начале моей карьеры в основной команде. Также я помню Андреса и Хави как партнеров по команде, а также троих, кто сейчас играет со мной в Майами (Бускетс, Альба и Суарес), они тоже мои друзья. И, конечно, я хочу вспомнить Тито Виланову, которого нам очень не хватает», – ответил Месси.

По теме:
«Я очень скучаю по вам». Месси – о Барселоне и ее болельщиках
Выйдет ли украинец? Известно, кто сыграет в матче-открытия клубного ЧМ 2025
Легендарный клуб нашел деньги на трансфер звездного Холанда
Лионель Месси Барселона Жузеп Гвардиола Роналдиньо
Андрій Вітренко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Футбол | 05 декабря 2024, 12:54 49
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо

Каладзе попал в санкционный список

Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 06 декабря 2024, 06:24 0
Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 6 декабря в 21:45 по Киеву

IFAB будет тестировать новое правило по задержке времени вратарем
Футбол | 05.12.2024, 23:01
IFAB будет тестировать новое правило по задержке времени вратарем
IFAB будет тестировать новое правило по задержке времени вратарем
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
Футбол | 05.12.2024, 16:16
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Футбол | 05.12.2024, 21:43
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
05.12.2024, 07:36 4
Бокс
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
04.12.2024, 14:59 6
Другие виды
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
04.12.2024, 17:46 4
Футбол
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
04.12.2024, 17:25 122
Футбол
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
04.12.2024, 23:59 15
Футбол
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
05.12.2024, 10:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем