Микель АРТЕТА: «Он заслуживает лучшего»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над лондонским «Челси» (1:0, 4:2 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги:

«Мы очень счастливы. Я думаю, что в целом за последние две игры мы заслужили пройти дальше. Это был долгий матч, мы этого ожидали, но в конце мы завершили его прекрасно, когда Кай Хаверц забил гол в свой привычный способ, а зрители бурно отреагировали на это. Стартовый состав, персонал — все было просто волшебно. Я очень счастлив, потому что это был очень тяжелый матч против сильного соперника, и мы попали на «Уэмбли».

Мы, безусловно, были готовы к победе. Мы знали, что нам придется сыграть много игр в рамках этой игры. Особенно потому, что с самого начала они изменили состав и играли по-другому. Я знал, что за 45 минут, в зависимости от контекста игры, они могут это сделать, как и три дня назад. Или за 60, за 70. Нам пришлось быть очень гибкими и умными, используя скамейку запасных и коррективы, которые мы должны были внести. Это правда, что мы на самом деле ничего не пропустили, мы создали, думаю, только три или четыре момента.

Два больших момента перед голом, и разница была бы небольшой, потому что они действительно хорошая команда. Они очень хорошо играют, у них хороший тренер, и, в конце концов, мы достигли цели.

Команда очень хорошо справилась с давлением. Я думаю, что сегодня болельщики были великолепны. Они придали команде много энергии и веры в разные моменты. Это было очень нужно, и я думаю, что мы все заслуживаем быть вместе на «Уэмбли» через несколько недель.

Болельщики были великолепны. Сегодня было нелегко, потому что матч начался поздно; было ветрено, дождь шел, было холодно, но они отреагировали. Энергия была очень хорошей с самого начала. Я почувствовал, что это было что-то другое, и да, они с нами.

Выход в финал – это лучшие витамины, которые мы можем принимать, потому что играем каждые три дня. Но то, что ты так усердно работаешь, чтобы достичь этих моментов и пережить их вместе, это просто магия, потому что ты видишь радость, улыбки, энергию в раздевалке и у всех, кто работает в клубе. Так что, да, я с нетерпением жду этого.

Надеюсь, этот матч придаст нам уверенности. Но сегодняшний матч был очень отличался, как вы сказали, от предыдущего матча на «Стэмфорд Бридж». Мы справились с этим очень хорошо. То, как команда боролась и понимала, что мы должны делать, было действительно впечатляющим. А теперь давайте выиграем финал.

Думаю, все, кто хоть немного знает Кая, искренне радуются за него, потому что он заслуживает самого лучшего. То, как он работает, как относится к людям, как ведет себя каждый день. А сегодня был особый момент для него. Надеюсь, он насладился им, потому что он это полностью заслуживает.

Эта победа помогает во всех смыслах. Уверенность, энергия, как угодно. Мы будем в финале через несколько недель. Мы хорошо подготовимся. А пока мы знаем, что нужно просто отложить это в сторону, потому что через три дня у нас будет важный матч здесь, в Премьер-лиге, и мы боремся на всех фронтах. Именно там мы и хотим быть. Так что давайте двигаться дальше».