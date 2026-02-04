Араухо рассказал о роли Флика и особой связи тренера с командой

Капитан и защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал о главном тренере каталонцев Ханси Флике после победы над «Альбасете» (2:1) в 1/4 финала Кубка Испании.

Уругваец, который пропустил более месяца из-за психологических проблем, забил победный гол.

«Ханси для нас как отец, все относятся к нему с огромной теплотой. Он прекрасно понимает, как управлять каждым игроком. Со мной он поступил просто великолепно.

Мы заслужили выход в полуфинал, для клуба важно снова дойти до финала и побороться за ещё один Кубок. Большой поцелуй моей жене – я очень ее люблю», – сказал Араухо.