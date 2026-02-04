Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Араухо рассказал о роли Флика и особой связи тренера с командой
Испания
04 февраля 2026, 03:30 | Обновлено 04 февраля 2026, 03:31
50
0

Араухо рассказал о роли Флика и особой связи тренера с командой

Капитан Барселоны рассказал о главном тренере каталонцев

04 февраля 2026, 03:30 | Обновлено 04 февраля 2026, 03:31
50
0
Араухо рассказал о роли Флика и особой связи тренера с командой
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан и защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал о главном тренере каталонцев Ханси Флике после победы над «Альбасете» (2:1) в 1/4 финала Кубка Испании.

Уругваец, который пропустил более месяца из-за психологических проблем, забил победный гол.

«Ханси для нас как отец, все относятся к нему с огромной теплотой. Он прекрасно понимает, как управлять каждым игроком. Со мной он поступил просто великолепно.

Мы заслужили выход в полуфинал, для клуба важно снова дойти до финала и побороться за ещё один Кубок. Большой поцелуй моей жене – я очень ее люблю», – сказал Араухо.

По теме:
Лапорта раскрыл будущее Флика в Барселоне – сенсационные слова
Араухо признался, что чувствовал после решающего гола в матче Кубка Испании
Альбасете – Барселона – 1:2. Четвертьфинал Кубка Испании. Видео голов
Рональд Араухо Барселона Кубок Испании по футболу Альбасете Ханс-Дитер Флик
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Футбол | 03 февраля 2026, 08:35 8
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение

Саудиты дают за испанца 300 миллионов евро

Возвращение Роналду в МЮ: стала известна позиция клуба
Футбол | 04 февраля 2026, 02:28 0
Возвращение Роналду в МЮ: стала известна позиция клуба
Возвращение Роналду в МЮ: стала известна позиция клуба

Красные дьяволы не изъявляют желания возвращать форварда

ВИДЕО. Зинченко подытожил свою аренду в Ноттингеме, использовав мем
Футбол | 03.02.2026, 23:11
ВИДЕО. Зинченко подытожил свою аренду в Ноттингеме, использовав мем
ВИДЕО. Зинченко подытожил свою аренду в Ноттингеме, использовав мем
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
Футбол | 03.02.2026, 05:30
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Футбол | 03.02.2026, 15:00
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 3
Футбол
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 8
Бокс
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
02.02.2026, 14:01 8
Футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем