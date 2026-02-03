Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший футболист бразильской сборной заявил, что готов играть за Украину
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 23:02 |
1572
0

Бывший футболист бразильской сборной заявил, что готов играть за Украину

Педирньо не против надеть сине-желтые цвета

03 февраля 2026, 23:02 |
1572
0
Бывший футболист бразильской сборной заявил, что готов играть за Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Педирньо

Хабвек «Шахтера» Педирньо отреагировал на слухи о том, что он может сыграть за сборную Украины.

– Недавно появилась информация, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заинтересован в вашей натурализации, чтобы вы могли сыграть против Швеции в мартовском плей-офф чемпионата мира. Что в этом правда?

– Честно говоря, я узнал об этом из интернета. Никто из тренерского штаба не контактировал со мной напрямую. Я слышал определенные слухи от своих агентов, но ничего официального. Я был удивлен, проснувшись и увидев все эти новости. Это зависит не только от меня – есть много факторов, которые могут повлиять на решение. Я подожду и посмотрю, является ли этот интерес реальным, прежде чем что-то решать.

– Но теоретически: если бы приглашение поступило уже завтра, согласились бы вы защищать Украину?

– Мне нужно было бы хорошо все взвесить, учитывая свою карьеру и семью. Участие в чемпионате мира — это мечта. Я всегда мечтал играть за сборную Бразилии, но я бы сел с семьей и проанализировал, будет ли это позитивным шагом для моего развития. Сборная Украины близка к выходу на чемпионат мира. Если это решение добавит ценности моей карьере, я серьезно его рассмотрю. Но, конечно, моя главная детская мечта — выступать за сборную Бразилии.

— Вы были частью сборной Бразилии U-23, где играли Бруно Гимарайнш, Антони, Матеус Кунья и Габриэль Мартинелли. Вы до сих пор поддерживаете с ними связь?

– Да, это была фантастическая команда. Я до сих пор с ними на связи. Матеус Кунья и Антони – мне как братья. Меня вызывали почти на все сборы, я пропустил только Олимпиаду из-за травмы, что стало большим разочарованием, ведь Жардин доверял мне. Я искренне рад их успехам сегодня. Кунья — один из лучших игроков, с которыми мне приходилось выступать.

Педриньо в свое время играл за олимпийскую сборную Бразилии U-23.

По теме:
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
Шахтер получил усиление на позицию вингера. Уже провел матч
Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах – 1:2. Видео голов и обзор
Сергей Ребров натурализация Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Украинская ассоциация футбола смена гражданства
Дмитрий Олийченко Источник: Flashscore
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Капитан Барсы, страдавший от депрессии, впервые забил после ретрита
Футбол | 03 февраля 2026, 23:29 0
ВИДЕО. Капитан Барсы, страдавший от депрессии, впервые забил после ретрита
ВИДЕО. Капитан Барсы, страдавший от депрессии, впервые забил после ретрита

Рональд Араухо отличился в матче 1/4 финала Кубка Испании против Альбасете

Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Футбол | 03 февраля 2026, 08:35 8
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение

Саудиты дают за испанца 300 миллионов евро

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
Бокс | 02.02.2026, 23:57
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 03.02.2026, 05:55
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Футбол | 03.02.2026, 18:01
Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 17
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 8
Бокс
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 8
Теннис
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем