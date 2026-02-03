Бывший футболист бразильской сборной заявил, что готов играть за Украину

Хабвек «Шахтера» Педирньо отреагировал на слухи о том, что он может сыграть за сборную Украины.

– Недавно появилась информация, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заинтересован в вашей натурализации, чтобы вы могли сыграть против Швеции в мартовском плей-офф чемпионата мира. Что в этом правда?

– Честно говоря, я узнал об этом из интернета. Никто из тренерского штаба не контактировал со мной напрямую. Я слышал определенные слухи от своих агентов, но ничего официального. Я был удивлен, проснувшись и увидев все эти новости. Это зависит не только от меня – есть много факторов, которые могут повлиять на решение. Я подожду и посмотрю, является ли этот интерес реальным, прежде чем что-то решать.

– Но теоретически: если бы приглашение поступило уже завтра, согласились бы вы защищать Украину?

– Мне нужно было бы хорошо все взвесить, учитывая свою карьеру и семью. Участие в чемпионате мира — это мечта. Я всегда мечтал играть за сборную Бразилии, но я бы сел с семьей и проанализировал, будет ли это позитивным шагом для моего развития. Сборная Украины близка к выходу на чемпионат мира. Если это решение добавит ценности моей карьере, я серьезно его рассмотрю. Но, конечно, моя главная детская мечта — выступать за сборную Бразилии.

— Вы были частью сборной Бразилии U-23, где играли Бруно Гимарайнш, Антони, Матеус Кунья и Габриэль Мартинелли. Вы до сих пор поддерживаете с ними связь?

– Да, это была фантастическая команда. Я до сих пор с ними на связи. Матеус Кунья и Антони – мне как братья. Меня вызывали почти на все сборы, я пропустил только Олимпиаду из-за травмы, что стало большим разочарованием, ведь Жардин доверял мне. Я искренне рад их успехам сегодня. Кунья — один из лучших игроков, с которыми мне приходилось выступать.

Педриньо в свое время играл за олимпийскую сборную Бразилии U-23.