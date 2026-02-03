ФОТО. Издание ESPN написало про конфликт Украины и Инфантино

Издание ESPN опубликовало материал, в котором сообщается о жесткой реакции Украины на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном снятии бана с россии:

«Министр спорта Украины Матвий Бидный назвал инициативу Инфантино по допуску россии к соревнованиям на юношеском уровне «безответственной» и «инфантильной». Ранее глава ФИФА заявил, что запрет, введенный после вторжения России в Украину в 2022 году, «не достиг цели» и должен быть снят «как минимум на детском уровне».

Бидный подчеркнул, что подобные заявления отрывают футбол от реальности войны, напомнив: с начала полномасштабной агрессии более 650 украинских спортсменов и тренеров были убиты, включая свыше 100 футболистов. Среди жертв – школьник Илья Пережогин, погибший во время ракетного удара, и футзалистка Виктория Котлярова, убитая при обстреле Киева.

Министр заявил, что война – это преступление, а не политика, и именно россия использует спорт для оправдания агрессии. Он поддержал позицию Украинской ассоциации футбола, выступающей против возвращения россии к международным турнирам.

На фоне этого Совет ФИФА ранее объявил о планах проведения фестиваля U15, открытого для всех 211 ассоциаций. В российском футбольном союзе уже заявили, что ожидают шагов от ФИФА и УЕФА по возвращению сборных рф.

При этом источники в европейском футболе, цитируемые ESPN, сомневаются, что снятие бана возможно на практике – даже на юношеском уровне, поскольку многие команды могут отказаться играть против россии до окончания войны».