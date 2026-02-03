Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Издание ESPN написало про конфликт Украины и Инфантино
Другие новости
03 февраля 2026, 22:32 |
415
0

ФОТО. Издание ESPN написало про конфликт Украины и Инфантино

Украина раскритиковала идею ФИФА смягчить санкции против россии

03 февраля 2026, 22:32 |
415
0
ФОТО. Издание ESPN написало про конфликт Украины и Инфантино
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Издание ESPN опубликовало материал, в котором сообщается о жесткой реакции Украины на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном снятии бана с россии:

«Министр спорта Украины Матвий Бидный назвал инициативу Инфантино по допуску россии к соревнованиям на юношеском уровне «безответственной» и «инфантильной». Ранее глава ФИФА заявил, что запрет, введенный после вторжения России в Украину в 2022 году, «не достиг цели» и должен быть снят «как минимум на детском уровне».

Бидный подчеркнул, что подобные заявления отрывают футбол от реальности войны, напомнив: с начала полномасштабной агрессии более 650 украинских спортсменов и тренеров были убиты, включая свыше 100 футболистов. Среди жертв – школьник Илья Пережогин, погибший во время ракетного удара, и футзалистка Виктория Котлярова, убитая при обстреле Киева.

Министр заявил, что война – это преступление, а не политика, и именно россия использует спорт для оправдания агрессии. Он поддержал позицию Украинской ассоциации футбола, выступающей против возвращения россии к международным турнирам.

На фоне этого Совет ФИФА ранее объявил о планах проведения фестиваля U15, открытого для всех 211 ассоциаций. В российском футбольном союзе уже заявили, что ожидают шагов от ФИФА и УЕФА по возвращению сборных рф.

При этом источники в европейском футболе, цитируемые ESPN, сомневаются, что снятие бана возможно на практике – даже на юношеском уровне, поскольку многие команды могут отказаться играть против россии до окончания войны».

По теме:
Кличко выступил с плохими новостями для киевлян
«Это провокация». Экс-форвард сборной взбешен словами президента ФИФА
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
фото российско-украинская война Джанни Инфантино
Максим Лапченко Источник: ESPN
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03 февраля 2026, 07:22 31
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол

Украинца раньше зимы 2027 года на поле ждать не стоит

В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
Футбол | 02 февраля 2026, 22:02 2
В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой

Алексей Сыч может присоединиться к донецкому клубу

ВИДЕО. Как и обещала: Олейникова в Клуже не пожала руку венгерке после игры
Теннис | 03.02.2026, 14:40
ВИДЕО. Как и обещала: Олейникова в Клуже не пожала руку венгерке после игры
ВИДЕО. Как и обещала: Олейникова в Клуже не пожала руку венгерке после игры
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
Футбол | 02.02.2026, 22:47
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Футбол | 03.02.2026, 21:06
Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
02.02.2026, 10:33 8
Футбол
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
03.02.2026, 00:11
Бокс
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 4
Бокс
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 3
Футбол
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем