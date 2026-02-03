Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Вторая сеяная. Определена соперница Снигур в 1/8 финала WTA 250 в Клуже
WTA
03 февраля 2026, 23:05 | Обновлено 04 февраля 2026, 00:39
298
0

Дарья поборется против Жаклин Кристиан, которая прошла Лукрецию Стефанини

WTA. Жаклин Кристиан

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) получила соперницу во втором раунде основной сетки турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В 1/8 финала украинка выйдет на корт против второй сеяной Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 35), которая в своем поединке первого круга в трех сетах переиграла Лукрецию Стефанини (Италия, WTA 140) со счетом 6:2, 2:6, 7:5.

Для Кристиан это шестое выступления в основе Клужа. В 2024 году она добралась до полуфинала на этих кортах.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Снигур ранее никогда не играал против Жаклин. Очное противостояние украинки и румынки начнется 4 февраля ориентировочно в 15:30 по Киеву. Победительница поединка в четвертьфинале поборется против Юань Юэ.

Снигур в Клуж-Напоке стартовала с квалификации, а 3 числа переиграла Тианцоа Сарой Ракотоманга Раджаона в двух сетах.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/16 финала

Лукреция Стефанини (Италия) [Q] – Жаклин Кристиан (Румыния) [2] – 2:6, 6:2, 5:7

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Дарья Снигур Жаклин Кристиан WTA Клуж-Напока Лукреция Стефанини
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
