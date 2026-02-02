Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
Судакову и Трубину не удалось победить Тонделу
В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялся матч 20-го тура чемпионата Португалии между «Тонделой» и «Бенфикой».
Игра прошла на стадионе «Эштадиу Жоау Кардозу» в Тонделе и завершилась нулевой ничьей.
«Орлы» доминировали на протяжении всего матча, но не сумели победить из-за чудо-перфоманса вратаря «Тондели» Бернарду, который совершил 10 сейвов за игру.
Украинский вратарь Анатолий Трубин провел на поле весь матч. Его соотечественник Георгий Судаков был заменен на 83-й минуте.
Чемпионат Португалии 2025/26. 20-й тур, 1 февраля
Тондела – Бенфика – 0:0
Жил Висенте – Фамаликау – 5:0
Голы: Соуза, 44 (пен.), Буату, 53, Варела, 80, 84, Гарсия, 90
Удаление: Де Аморим, 42
Спортинг – Насьонал – 2:1
Голы: Гонсалвеш, 72, Суарес, 90+6 – Нуньес, 76
