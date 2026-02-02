Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Тондела
01.02.2026 22:30 – FT 0 : 0
Бенфика
Португалия
02 февраля 2026, 00:31 | Обновлено 02 февраля 2026, 00:46
382
0

Судакову и Трубину не удалось победить Тонделу

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялся матч 20-го тура чемпионата Португалии между «Тонделой» и «Бенфикой».

Игра прошла на стадионе «Эштадиу Жоау Кардозу» в Тонделе и завершилась нулевой ничьей.

«Орлы» доминировали на протяжении всего матча, но не сумели победить из-за чудо-перфоманса вратаря «Тондели» Бернарду, который совершил 10 сейвов за игру.

Украинский вратарь Анатолий Трубин провел на поле весь матч. Его соотечественник Георгий Судаков был заменен на 83-й минуте.

Чемпионат Португалии 2025/26. 20-й тур, 1 февраля

Тондела – Бенфика – 0:0

Жил Висенте – Фамаликау – 5:0
Голы: Соуза, 44 (пен.), Буату, 53, Варела, 80, 84, Гарсия, 90
Удаление: Де Аморим, 42

Спортинг – Насьонал – 2:1
Голы: Гонсалвеш, 72, Суарес, 90+6 – Нуньес, 76

Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Ноттингем – Кристал Пэлас – 1:1. Отбил рукой и получил красную. Видео голов
Астон Вилла – Брентфорд – 0:1. Победа вдесятером. Видео голов и обзор матча
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Тондела Спортинг Лиссабон Насьонал Фуншал Жил Висенте Фамаликау Педру Гонсалвеш Луис Суарес Мирамонтес видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
