Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии

В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялся матч 20-го тура чемпионата Португалии между «Тонделой» и «Бенфикой».

Игра прошла на стадионе «Эштадиу Жоау Кардозу» в Тонделе и завершилась нулевой ничьей.

«Орлы» доминировали на протяжении всего матча, но не сумели победить из-за чудо-перфоманса вратаря «Тондели» Бернарду, который совершил 10 сейвов за игру.

Украинский вратарь Анатолий Трубин провел на поле весь матч. Его соотечественник Георгий Судаков был заменен на 83-й минуте.

Чемпионат Португалии 2025/26. 20-й тур, 1 февраля

Тондела – Бенфика – 0:0

Жил Висенте – Фамаликау – 5:0

Голы: Соуза, 44 (пен.), Буату, 53, Варела, 80, 84, Гарсия, 90

Удаление: Де Аморим, 42

Спортинг – Насьонал – 2:1

Голы: Гонсалвеш, 72, Суарес, 90+6 – Нуньес, 76