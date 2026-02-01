Справились без Забарного. ПСЖ в меньшинстве вырвал победу над Страсбургом

В воскресенье, 1 февраля 2026 года, состоялся матч 20-го тура Лиги 1 между «Страсбургом» и «ПСЖ».

Игра прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.

На 20-й минуте хозяева поля в лице Хоакина Паничелли не реализовали пенальти и пропустили уже через 2 минуты.

Позже на гол парижан ответил старший брат Дезире Дуэ – Гела Дуэ.

На 75-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Ашрафа Хакими, но сумели забить уже через 6 минут, благодаря чему и одержали победу.

Украинский центральный защитник Илья Забарный провел весь матч на скамейке запасных.

Лига 1 2025/26. 20-й тур, 1 февраля

Страсбург – ПСЖ – 1:2

Голы: Дуэ, 27 – Мейюлю, 22, Мендеш, 81

Удаление: Хакими, 75 (ПСЖ)

Нереализованный пенальти: Паничелли, 20 (Страсбург)

Страсбург: Майк Пендерс, Бен Чилвелл (Сэм Амо-Амейо, 83), Исмаэль Дукуре, Гела Дуэ, Мамаду Сарр, Абдул Уаттара, Хулио Энсисо (Рафаэль Луис, 72), Маршал Годо, Самир Эль-Мурабет (Джессиме Ясин, 90+4), Хоакин Паничелли, Диегу Морейра

ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуно Мендеш, Вильям Пачо, Ашраф Хакими, Маркиньос, Сенни Маюлу (Усман Дембеле, 60), Варрен Заир-Эмри, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Ибрагим Мбае (Дезире Дуэ, 46), Брэдли Баркола (Ли Кан Ин, 60)