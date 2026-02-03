Другие новости03 февраля 2026, 23:38 | Обновлено 03 февраля 2026, 23:46
ФОТО. Девушка звезды Реала впечатлила своим эротическим нарядом
Вирджиния Фонсека знает, как соблазнить Винисиуса
03 февраля 2026, 23:38 | Обновлено 03 февраля 2026, 23:46
Новая девушка футболиста «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса – Вирджиния Фонсека – впечатлила всех эротическим нарядом.
Популярная бразильськая инфлюэнсерка опубликовала фотосет в образе кошки с именем «Vini Jr» на шее.
25-летний игрок успел отреагировать в комментариях, написав: «Самая крутая из всех».
Публикация стала очень вирусной и уже собрала более 1,8 млн лайков.
