ФОТО. Девушка звезды Реала впечатлила своим эротическим нарядом

Новая девушка футболиста «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса – Вирджиния Фонсека – впечатлила всех эротическим нарядом.

Популярная бразильськая инфлюэнсерка опубликовала фотосет в образе кошки с именем «Vini Jr» на шее.

25-летний игрок успел отреагировать в комментариях, написав: «Самая крутая из всех».

Публикация стала очень вирусной и уже собрала более 1,8 млн лайков.