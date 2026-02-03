Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка звезды Реала впечатлила своим эротическим нарядом
Другие новости
03 февраля 2026, 23:38 | Обновлено 03 февраля 2026, 23:46
724
0

ФОТО. Девушка звезды Реала впечатлила своим эротическим нарядом

Вирджиния Фонсека знает, как соблазнить Винисиуса

03 февраля 2026, 23:38 | Обновлено 03 февраля 2026, 23:46
724
0
ФОТО. Девушка звезды Реала впечатлила своим эротическим нарядом
Instagram. Вирджиния Фонсека

Новая девушка футболиста «Реала» и сборной Бразилии ВинисиусаВирджиния Фонсека – впечатлила всех эротическим нарядом.

Популярная бразильськая инфлюэнсерка опубликовала фотосет в образе кошки с именем «Vini Jr» на шее.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

25-летний игрок успел отреагировать в комментариях, написав: «Самая крутая из всех».

Публикация стала очень вирусной и уже собрала более 1,8 млн лайков.

По теме:
ФОТО. Футболистов Барселоны ограбили. Украли дорогие вещи
ФОТО. Звезда НФЛ намекнул на возможную помолвку с Cardi B. Но с условием
В Манчестер Сити нашли замену Холанду
фото lifestyle Винисиус Жуниор Реал Мадрид девушки Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Бразилии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Футбол | 03 февраля 2026, 10:49 2
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо

Матвей Пономаренко будет играть в стартовом составе, Бленуце получит еще один шанс

Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
Футбол | 03 февраля 2026, 23:43 0
Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии

Леверкузенская команда переиграла соперников со счетом 3:0

КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Бокс | 03.02.2026, 07:52
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает  
Футбол | 03.02.2026, 17:00
Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает  
Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает  
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03.02.2026, 07:22
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 3
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 8
Футбол
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 94
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
02.02.2026, 07:47 8
Футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем